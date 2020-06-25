Вулицю у центрі Києва затопило нечистотами



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Нечистоти вилились на проїжджу частину Фото ілюстративне

Витік з каналізаційної мережі було оперативно усунено

У середу, 24 червня, на вул. Тарасівській у Голосіївському районі Києва стався витік із каналізаційної мережі.

Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

В результаті витоку нечистот було обмежено рух транспорту на проїжджій частині.

На місці працювала аварійна бригада

«Витік з каналізаційної мережі по вул. Тарасівській було усунено менше ніж за годину. Наразі рух транспорту вулицею вже відновлено», - повідомили у Київводоканалі.

Як повідомляв «Главком», 17 червня у будинку на вул. Софіївській, 1 у центрі Києва стався прорив водомережі, внаслідок чого у під’їзді був потоп.

Раніше Київводоканал заявив про намір змінити розмір тарифів на водопостачання та водовідведення на 2021 рік.

Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що столична влада не дозволить підвищувати тарифи на холодну воду та водовідведення.

Нагадаємо, що у липні кияни отримають платіжки за водопостачання та водовідведення за червень 2020 року, в яких буде графа з новим щоквартальним внеском за обслуговування вузлів комерційного обліку.