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    У Києві через прорив водопроводу кілька районів залишилися без води

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    Аварійні служби намагаються ліквідувати наслідки прориву водопроводу - У Києві через прорив водопроводу кілька районів залишилися без води
    Аварійні служби намагаються ліквідувати наслідки прориву водопроводу
    фото з відкритих джерел

    Для забезпечення жителів цих районів питною водою чергують автоцистерни

    У Києві на Великій Окружній дорозі сталося пошкодження водопроводу. Ряд житлових районів столиці залишилися без води, організовано її підвезення автоцистернами. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

    У КМДА зазначили, що в результаті аварії знижений тиск у водопровідних мережах в наступних житлових масивах:

    • Микільська Борщагівка;
    • Південна Борщагівка;
    • Теремки-1;
    • Теремки-2;
    • Феофанія;
    • Голосієво;
    • Батиєва Гора;
    • Залізничний масив;
    • Олександрівська Слобідка;
    • Солом'янський;
    • Первомайський масив;
    • Чоколівка;
    • Відрадний.

    Для забезпечення жителів цих районів питною водою чергують автоцистерни. Вони знаходитимуться за адресами:

    • вулиця Зодчих, 60, 60-А;
    • вулиця Якуба Коласа, 14;
    • Бульвар Кольцова, 17;
    • вулиця Гната Юри, 1/11;
    • вулиця. Яблунева, 11 (Софіївська Борщагівка).

    «Аварійні бригади «Київводоканалу» працюють у цілодобовому режимі з ліквідації пошкодження», – додали в КМДА.

    До слова колишній секретар Ради національної безпеки і оборони країни (РНБО) та ексміністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що влада України почала готуватися до віялових відключень електрики.

    Теги: Київ вода аварія КМДА вулиця
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    У Києві через прорив водопроводу кілька районів залишилися без води