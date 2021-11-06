У Києві через прорив водопроводу кілька районів залишилися без води

Для забезпечення жителів цих районів питною водою чергують автоцистерни

У Києві на Великій Окружній дорозі сталося пошкодження водопроводу. Ряд житлових районів столиці залишилися без води, організовано її підвезення автоцистернами. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

У КМДА зазначили, що в результаті аварії знижений тиск у водопровідних мережах в наступних житлових масивах:

Микільська Борщагівка;

Південна Борщагівка;

Теремки-1;

Теремки-2;

Феофанія;

Голосієво;

Батиєва Гора;

Залізничний масив;

Олександрівська Слобідка;

Солом'янський;

Первомайський масив;

Чоколівка;

Відрадний.

Для забезпечення жителів цих районів питною водою чергують автоцистерни. Вони знаходитимуться за адресами:

вулиця Зодчих, 60, 60-А;

вулиця Якуба Коласа, 14;

Бульвар Кольцова, 17;

вулиця Гната Юри, 1/11;

вулиця. Яблунева, 11 (Софіївська Борщагівка).

«Аварійні бригади «Київводоканалу» працюють у цілодобовому режимі з ліквідації пошкодження», – додали в КМДА.

До слова колишній секретар Ради національної безпеки і оборони країни (РНБО) та ексміністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що влада України почала готуватися до віялових відключень електрики.