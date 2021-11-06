Під Києвом вантажівка з камінням влетіла у зупинку (відео)

Вантажівка з камінням не втрималася на повороті

Вантажівка на швидкості намагалася повернути, проте перекинулася на зупинку

У ніч на суботу, 6 листопада, у Києво-Святошинському районі водій вантажівки не вписався у поворот та влаштував масштабну ДТП в одному з селищ. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Аварія сталася у селі Юровка. За попередньою інформацією, вантажівка, яка перевозила каміння, на швидкості намагалася повернути ліворуч, але в результаті перекинулася на бік, зіткнувшись із зупинкою. Судячи з відеозапису, далі миттєво почалася пожежа, а водієві зупинилися допомогти люди, що їхали повз.

Нагадаємо, у п’ятницю, 5 листопада, близько 13 години у селищі Погреби, що під Києвом, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського мікроавтобуса «Еталон» та автомобіля Volkswagen.

Правоохоронці з’ясували, що водій Volkswagen Transporter, здійснюючи маневр розвороту, не надав переваги у русі автобусу сполученням Київ–Пухівка, внаслідок чого відбулося зіткнення.

Нагадаємо, 4 листопада на проспекті Степана Бандери в Києві водій автомобіля Volkswagen протаранив автомобіль Toyota. У результаті автопригоди вагітну пасажирку Toyota шпиталізували до медичного закладу. Водій Volkswagen поїхав з місця ДТП, але патрульні його затримали.

3 листопада п'яний водій автомобіля Skoda не дотримався безпечної дистанції та скоїв наїзд на припаркований автомобіль Volkswagen.