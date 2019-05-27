«Замінування» синагоги в Києві виявилося фейковим



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Центральна синагога в Києві

Жодних вибухонебезпечних та підозрілих предметів не виявлено

Інформація про замінування синагоги на столичному Печерську не підтвердилась. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«До поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Шота Руставелі у будівлі синагоги, а також у припаркованій неподалік автівці закладений вибуховий пристрій. На місце події відразу виїхали спеціалісти профільних служб. Фахівці обстежили будівлю та прилеглу територію. Вибухонебезпечних речовин чи предметів не виявлено», - йдеться в повідомленні.

Під час проведення огляду з приміщення релігійної установи евакуювали 30 осіб.

Подія зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України.

Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання особи, яка здійснила неправдиве повідомлення.

Нагадаємо, сьогодні вранці на електронну адресу Центральної синагоги надійшов лист про вибухівку в будівлі і припаркованому поруч автомобілі.