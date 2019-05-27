Невідомі «замінували» Центральну синагогу в Києві



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З Центральної синагоги евакуювали людей Фото: УНН

Правоохоронці перевіряють інформацію про мінування

До Центральної синагоги Києва надійшло повідомлення про замінування будівлі. Лист з повідомлення про вибухівку надійшов на електронну адресу Центральної синагоги.

Також анонім вказав, що заміновано припаркований поруч автомобіль. Про це повідомляє УНН з посиланням на головного рабина України

«В будівлі закладена саморобна бомба з годинниковим механізмом. У вас є 24 години на розмінування. Ще одна бомба закладена в припаркованому неподалік автомобілі. Шукайте!» - йдеться в листі.

У зв'язку з цим у синагозі провели евакуацію громадян. Наразі правоохоронці перевіряють інформацію про мінування.

Нагадаємо, 11 травня до поліції Києва надійшли повідомлення про замінування супермаркетів АТБ, «Сільпо», «Новус», «Варус», «Дитячого світу» на Дарниці та терміналу А аеропорту «Київ» («Жуляни»), в ТРЦ «Квадрат» на Воскресенці, Петрівці і Борщагівці.