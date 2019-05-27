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    Невідомі «замінували» Центральну синагогу в Києві

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    З Центральної синагоги евакуювали людей - Невідомі «замінували» Центральну синагогу в Києві
    З Центральної синагоги евакуювали людей
    Фото: УНН

    Правоохоронці перевіряють інформацію про мінування

    До Центральної синагоги Києва надійшло повідомлення про замінування будівлі. Лист з повідомлення про вибухівку надійшов на електронну адресу Центральної синагоги.

    Також анонім вказав, що заміновано припаркований поруч автомобіль. Про це повідомляє УНН з посиланням на головного рабина України

    «В будівлі закладена саморобна бомба з годинниковим механізмом. У вас є 24 години на розмінування. Ще одна бомба закладена в припаркованому неподалік автомобілі. Шукайте!» - йдеться в листі.

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    У зв'язку з цим у синагозі провели евакуацію громадян. Наразі правоохоронці перевіряють інформацію про мінування.

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    Невідомі «замінували» Центральну синагогу в Києві
    Невідомі «замінували» Центральну синагогу в Києві

    Нагадаємо, 11 травня до поліції Києва надійшли повідомлення про замінування супермаркетів АТБ, «Сільпо», «Новус», «Варус», «Дитячого світу» на Дарниці та терміналу А аеропорту «Київ» («Жуляни»), в ТРЦ «Квадрат» на Воскресенці, Петрівці і Борщагівці.

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