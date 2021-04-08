  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Локдаун у Києві: Кличко не виключає продовження карантинних обмежень

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рішення про продовження карантинних обмежень приймає комісія ТЕБ та НС - Локдаун у Києві: Кличко не виключає продовження карантинних обмежень
    Рішення про продовження карантинних обмежень приймає комісія ТЕБ та НС
    фото: з відкритих джерел

    За добу у Києві виявили 1848 підтверджених випадків захворювання на коронавірус

    У Києві можуть продовжити суворі карантинні обмеження, якщо ситуація з коронавірусом не покліпшиться. Про це заявив мер міста Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Україна 24».

    На запитання ведучих, чи готує міський голова розпорядження про продовження карантину до 10 травня, як раніше писали в ЗМІ, Кличко відповів: «Я дуже задоволений такою інформацією. Але рішення про продовження карантинних обмежень приймає не київський міський голова, а комісія ТЕБ та НС. Таких засідань у нас не було і однозначно поширюється інформація з невідомих джерел. Одне можу сказати, дійсно ми можемо продовжити ці карантинні обмеження, продовжити карантин, тільки виключно виходячи з цифр захворюваності і якщо у нас буде тривати хвиля захворювань, то я не виключаю, що це може статися. Зараз четвертий день, як йдуть обмеження, наступного тижня ми будемо бачити динаміку. Якщо динаміка не знизиться, я не виключаю цього», – сказав мер.

    Тим часом, за добу в Києві виявили 1848 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (всього з початку пандемії 172 403).

    Читайте також:

    Теги: Віталій Кличко Київ Київрада мер карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies