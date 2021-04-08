Локдаун у Києві: Кличко не виключає продовження карантинних обмежень

За добу у Києві виявили 1848 підтверджених випадків захворювання на коронавірус

У Києві можуть продовжити суворі карантинні обмеження, якщо ситуація з коронавірусом не покліпшиться. Про це заявив мер міста Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Україна 24».

На запитання ведучих, чи готує міський голова розпорядження про продовження карантину до 10 травня, як раніше писали в ЗМІ, Кличко відповів: «Я дуже задоволений такою інформацією. Але рішення про продовження карантинних обмежень приймає не київський міський голова, а комісія ТЕБ та НС. Таких засідань у нас не було і однозначно поширюється інформація з невідомих джерел. Одне можу сказати, дійсно ми можемо продовжити ці карантинні обмеження, продовжити карантин, тільки виключно виходячи з цифр захворюваності і якщо у нас буде тривати хвиля захворювань, то я не виключаю, що це може статися. Зараз четвертий день, як йдуть обмеження, наступного тижня ми будемо бачити динаміку. Якщо динаміка не знизиться, я не виключаю цього», – сказав мер.

Тим часом, за добу в Києві виявили 1848 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (всього з початку пандемії 172 403).