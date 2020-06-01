Спецпризначенці затримали «мінувальника» мосту Метро (відео)



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Правоохоронці під'їхали до чоловіка на бронетранспортері Фото: скріншот відео

Спецоперація правоохоронців завершена

Близько 15:20 правоохоронці затримали на мосту Метро чоловіка, який погрожував підірвати споруду.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

«Мінувальника затримано. Деталі уточнюються», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 червня невідомий повідомив про замінування мосту Метро в Києві.

На місці події перебувають слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь, вибухотехніки, кінологи та представники інших профільних служб під керівництвом очільника столичної поліції Андрія Крищенка.

У столиці введено спеціальну поліцейську операцію. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини анонімного повідомлення.

До мосту прибули прибули спецпризначенці і пригнали бронетранспортер.

У соцмережі з'явилося фото «мінувальника».

У зв'язку з анонімним повідомленням про мінування мосту Метро червона лінія працює від станції «Академмістечко» до станції «Арсенальна» та від станції «Лісова» до «Дарниці».