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    Спецпризначенці затримали «мінувальника» мосту Метро (відео)

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    Правоохоронці під'їхали до чоловіка на бронетранспортері - Спецпризначенці затримали «мінувальника» мосту Метро (відео)
    Правоохоронці під'їхали до чоловіка на бронетранспортері
    Фото: скріншот відео

    Спецоперація правоохоронців завершена

    Близько 15:20 правоохоронці затримали на мосту Метро чоловіка, який погрожував підірвати споруду.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook. 

    «Мінувальника затримано. Деталі уточнюються», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, 1 червня невідомий повідомив про замінування мосту Метро в Києві.

    На місці події перебувають слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь, вибухотехніки, кінологи та представники інших профільних служб під керівництвом очільника столичної поліції Андрія Крищенка.

    У столиці введено спеціальну поліцейську операцію. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини анонімного повідомлення.

    До мосту прибули прибули спецпризначенці і пригнали бронетранспортер.

    У соцмережі з'явилося фото «мінувальника».

    У зв'язку з анонімним повідомленням про мінування мосту Метро червона лінія працює від станції «Академмістечко» до станції «Арсенальна» та від станції «Лісова» до «Дарниці».

    Національна поліція України Київ кримінал метро замінування міст
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