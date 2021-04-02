У Києві чоловік стріляв в охоронця магазину

Внаслідок події охоронець отримав тілесні ушкодження в область голови та тулуба

Покупець зайшов до магазину без захисної маски, у зв’язку з чим охоронець зробив йому зауваження

У Києві затримано 32-річного чоловіка, який стріляв в охоронця магазину через зауваження про відсутність маски.

Як повідомляє прокуратура, інцидент стався у приміщенні магазина, що розташований в ТРЦ на проспекті Перемоги.

Встановлено, що чоловік зайшов до магазину без захисної маски, у зв’язку з чим охоронець зробив йому зауваження. Не бажаючи дотримуватися карантинних заходів, чоловік дістав предмет схожий на пістолет та зробив 2 постріли в охоронця.

Внаслідок події охоронець отримав тілесні ушкодження в область голови та тулуба.

Зловмисника затримали на місці події. Наразі вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та обрання запобіжного заходу.

Тим часом, у Києві поліція почала висаджувати пасажирів з переповнених маршруток. Про це у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

Зокрема, повідомляється, що подібне відбувається в районі Шпалерного ринку. «Поліція зупиняє всі переповнені маршрутки. У даній ситуації 401, вже друга за три хвилини. Штраф буде точно. Народ виганяють з транспорту. По можливості вибирайте напівпорожній транспорт», – йдеться в повідомленні.