  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві чоловік стріляв в охоронця магазину

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Внаслідок події охоронець отримав тілесні ушкодження в область голови та тулуба - У Києві чоловік стріляв в охоронця магазину
    Внаслідок події охоронець отримав тілесні ушкодження в область голови та тулуба
    фото: з відкритих джерел

    Покупець зайшов до магазину без захисної маски, у зв’язку з чим охоронець зробив йому зауваження

    У Києві затримано 32-річного чоловіка, який стріляв в охоронця магазину через зауваження про відсутність маски.

    Як повідомляє прокуратура, інцидент стався у приміщенні магазина, що розташований в ТРЦ на проспекті Перемоги.

    Встановлено, що чоловік зайшов до магазину без захисної маски, у зв’язку з чим охоронець зробив йому зауваження. Не бажаючи дотримуватися карантинних заходів, чоловік дістав предмет схожий на пістолет та зробив 2 постріли в охоронця.

    Внаслідок події охоронець отримав тілесні ушкодження в область голови та тулуба.

    Зловмисника затримали на місці події. Наразі вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та обрання запобіжного заходу.

    Тим часом, у Києві поліція почала висаджувати пасажирів з переповнених маршруток. Про це у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

    Зокрема, повідомляється, що подібне відбувається в районі Шпалерного ринку. «Поліція зупиняє всі переповнені маршрутки. У даній ситуації 401, вже друга за три хвилини. Штраф буде точно. Народ виганяють з транспорту. По можливості вибирайте напівпорожній транспорт», – йдеться в повідомленні.

    Теги: прокуратура Київ карантин магазин охорона
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies