Вирубка дерев у Києві: Університет біоресурсів закликає притягнути до відповідальності «екологічних» провокаторів

В університеті наголошуються, що всі дерева були зрізані відповідно до діючого законодавства України

Вчена рада Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП) просить притягнути до відповідальності провокаторів, що займаються поширенням інформації щодо зумисної вирубки дерев у Ботанічному саду НУБіП України.

Про це йдеться у заяві вченої ради НУБіП до керівництва держави, громадськості, вчених, засобів масової інформації, правоохоронних органів, текст якої у своєму розпорядженні має agroportal.ua.

В заяві колективу університету наголошуються, що зазначена інформація є неправдивою, адже всі дерева, про які йде мова, були зрізані відповідно до діючого законодавства України. Зокрема, конкретно це видалення аварійних і сухостійних дерев проводилося згідно з Порядком видалення дерев у населених пунктах, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 01.08.2006 р. №1045. На всі видалені дерева було оформлено необхідні документи ще в 2019 році, підготовлено акти їх обстежень.

«Так званих екологів не хвилює, що поряд зі всохлими, аварійно небезпечними деревами розташовані дитячий садок, школа, де перебувають понад 700 дітей, а також 15 тисяч студентів і співробітників університету. Неодноразово мертві дерева вже падали біля дитячого садка, на доріжках, де ходять люди, загрожуючи їхньому життю», – йдеться у заяві.

У вченій раді НУБіП заявляють, що вказані особи зумисне однобоко інформують громадськість України про діяльність установи, компрометуючи її, при цьому із замовчуванням фактів того, що лише за останній рік нею було висаджено більше 1 мільйона дерев, зокрема 650 дерев на території столиці, у тому числі й дубів. До того ж, за висновками експертів, лісове і садово-паркове господарство університету утримується в зразковому порядку та є окрасою м. Києва.

«Група «громадських діячів», які, не маючи фахової підготовки, реалізуючи певні політичні замовлення з метою дискредитації колективу університету, робить неправдиві заяви, направляє десятки запитів до правоохоронців, у різні органи влади, повністю ігноруючи екологічне, природно-заповідне законодавство України», – йдеться у заяві.

Водночас, на думку вчених, тривожним є те, що на тлі цих атак на університет невідомими особами через «чорних реєстраторів» незаконно здійснено спробу вилучити 29 га лісів Боярської ЛДС на території Феодосіївської територіальної громади (неподалік від сіл Круглик, Лісники та Ходосіївка). Ректорат НУБіП вже звернувся до всіх правоохоронних органів, у тому числі НАБУ, щодо зупинення цього рейдерського захоплення.

Нагадаємо, у Голосіївському парку столиці зрізали 17 вікових дубів.