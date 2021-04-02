У Києві поліція перевіряє переповнені маршрутки

З 5 квітня проїзд у громадському транспорті і метро в Києві буде здійснюватися тільки за спецперепустками

Згідно з чинними нормами карантину, в транспорті має бути зайнято не більш ніж половина сидячих місць

У Києві поліція почала висаджувати пасажирів з переповнених маршруток. Про це у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

Зокрема, повідомляється, що подібне відбувається в районі Шпалерного ринку.

«Поліція зупиняє всі переповнені маршрутки. У даній ситуації 401, вже друга за три хвилини. Штраф буде точно. Народ виганяють з транспорту. По можливості вибирайте напівпорожній транспорт», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що згідно з чинними нормами карантину, в транспорті має бути зайнято не більш ніж половина сидячих місць.

З 5 квітня проїзд у громадському транспорті і метро в Києві буде здійснюватися тільки за спецперепустками. Столична влада міста пояснила, як їх отримати. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.Для того, щоб отримати документ керівник підприємства повинен надіслати лист директору департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міськради.

У листі необхідно вказати:

назва підприємства;

обґрунтування необхідності отримання спецперепусток;

обґрунтування кількості спецперепусток із зазначенням штатної чисельності працівників підприємства;

реквізити підприємства із зазначенням розташування- адреси та району. Києва;

контактна особа для отримання спецперепусток із зазначенням номера телефону.

У КМДА зазначили, що кількість обмежена, а заяви від фізичних осіб прийматися не будуть.