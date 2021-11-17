Проїзд по 20 грн. Слідом за метро й тролейбусами зростуть тарифи в маршрутках

Приватні перевізники до кінця 2021 року визначаться з тарифами на проїзд

Після ухвалення рішення про подорожчання проїзду в комунальному транспорті Києва приватні перевізники теж можуть підвищити тарифи. В асоціації перевізників Києва та Київської області кажуть, що потрібно дочекатися, коли відбудуться громадські обговорення намірів влади щодо підвищення вартості проїзду.

«Остаточного рішення стосовно подорожчання вартості проїзду наразі немає. Нові розцінки озвучені заздалегідь. На питання, чи підніматимуть вартість проїзду у приватних маршрутках, поки що складно відповісти. Дивитимемося щодо ситуації. Багато залежить від того, які вимоги до перевізників виставлятимуть міська влада, і якою буде остаточна вартість проїзду до КП «Київпастранс», – повідомив сайту «Сьогодні» голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко.

За його словами, це питання обговорюватимуть ближче до 1 січня і ухвалюватимуть рішення.

А ось у Всеукраїнському об'єднанні перевізників зазначають, що раніше все було навпаки – спочатку у Києві дорожчав проїзд маршрутками, а потім комунальний транспорт.

«У цьому була логіка, оскільки комунальний транспорт дотується від міста та отримує всілякі субвенції з бюджету. А приватні маршрутки міська влада всіляко оминає. Подорожчання транспорту неминуче – все дорожчає: пальне, запчастини, електроенергія. Але те, що місто вирішило підняти вартість проїзду відразу в 2,5 рази, м'яко кажучи, шокувало всіх», – заявив голова Всеукраїнського об'єднання пасажирських перевізників Ігор Житинський.

За його словами, якщо влада все ж таки встановить такі тарифи за проїзд, то маршрутки однозначно теж дорожчатимуть. «Це неминуче. Маршрутки дорожчатимуть. А що залишається перевізникам? Вони купують за власні кошти транспорт, несуть на собі все фінансове навантаження. Вони просто не можуть бути альтруїстами і працювати на збиток собі. Але мені здається, що міська влада маніпулює цифрами. І поки що невідомо, для чого це робиться. Я не виключаю, що буде заявлено іншу вартість, меншу за 20 гривень», – сказав Житинський.

Він радить керівникам комунального транспорту Києва хоч раз чесно звітувати про свою роботу перед громадськістю. «У нас парадоксальна ситуація. Комунальні підприємства збиткові, а їхні керівники досить заможні люди. Транспортна комунальна сфера є дуже непрозорою. Практично неможливо пояснити, звідки та як вони формують тарифи. Очевидно, комусь не вистачає грошей на черговий «Мерседес». Судіть самі, за гроші киян-платників податків купується новий транспорт, ціна якого в кілька разів вища, ніж на ринку, за гроші киян цей транспорт дотується, а тут ще й проїзд для киян буде вищим навіть, ніж на приватних маршрутках. Це просто абсурд», – каже Житинський.

Як повідомлялося, у Києві підвищиться вартість проїзду у комунальному громадському транспорті. Одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.

Нагадаємо, 20 жовтня влада Києва заявила, що готується підвищення тарифу на проїзд у комунальному транспорті. Але столичні чиновники запевняли, що проїзд «точно не буде 20 гривень».

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