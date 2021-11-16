20 грн за проїзд? Кличко заспокоїв киян

Кличко зазначив, Київ останнім з великих міст України підвищить вартість проїзду

Мер Києва Віталій Кличко назвав підвищення вартості проїзду в громадському транспорті столиці з наступного року вимушеним кроком та заспокоїв киян, що для них ціна становитиме 12, а не 20 грн. Про це повідомляє пресслужба Кличка.

Міський голова зазначив, Київ останнім з великих міст України підвищить вартість проїзду.

«У нас справді складна ситуація в транспортній галузі. І ціна на проїзд давно не відповідає його собівартості. Але, ми робимо все, щоб кияни могли з комфортом пересуватися містом. Для мешканців столиці проїзд коштуватиме 12 грн за наявності «картки киянина». Для пасажирів, які користуються проїзними квитками, ціна однієї поїздки складатиме 14 грн 20 коп. Якщо ж людина приїхала з іншого міста і хоче купити разову поїздку або всього кілька, – то їй проїзд коштуватиме 20 гривень, – сказав мер.

Він визнав, що це – «непопулярне рішення».

«Всі інші великі міста ухвалили і запровадили його раніше. Бо в сьогоднішніх умовах наш транспорт є дотаційним. І ми не підвищували вартість проїзду скільки могли», – наголосив Кличко.

Мер столиці також підкреслив, що місто зберігає пільги на проїзд для всіх соціально-вразливих категорій населення, хоча держава й не компенсує ці витрати міському бюджету.

Як повідомлялося, у Києві підвищиться вартість проїзду у комунальному громадському транспорті, щоб забезпечити його стабільну роботу та безпеку перевезення пасажирів. Це пов’язано зі значним зростанням вартості складових тарифу.

Нагадаємо, 20 жовтня влада Києва заявила, що готується підвищення тарифу на проїзд у комунальному транспорті.

Столична влада запевняє, що проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає не в цьому році.

Детальніше читайте у матеріалі: Рекордне подорожчання проїзду в метро: як заощадити гроші