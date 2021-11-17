Різке подорожчання проїзду в Києві. Рада готує аудит, а регулятор лякає судом

Столична влада має намір підвищити вартість проїзду в метро та наземному транспорті з 1 січня 2022 року

Державна регуляторна служба перевірить доцільність та адекватність підвищення тарифів на проїзд у столиці

Голова Державної регуляторної служби України Олексій Кучері нагадав київському міському голові Віталію Кличку, що перед вирішенням питання підвищення вартості проїзду у громадському транспорті необхідно обов’язково отримати позицію Служби. Про це він сказав, коментуючи рішення про підвищення цін на проїзд у столичному транспорті, повідомляє пресслужба ДРС.

«Якщо ДРС дійде висновку, що це підвищення є недоцільним або неадекватним, чи якщо Київрада не дослідила всі альтернативні шляхи вирішення проблеми – рішення не може бути прийнято», – заявив Кучер.

Державна регуляторна служба звертає увагу, що порушення вимог регуляторного законодавства є безумовною підставою для скасування прийнятого рішення в судовому порядку, що також підтверджено численною судовою практикою.

Віцеспікер Верховної Ради, член партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко назвав заплановане підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті Києва несправедливим». Про це він заявив у кулуарах Верховної Ради 17 листопада, повідомляє «Бабель».

«Я так розумію, що в казні Києва вже закінчилися кошти… Я теж є користувачем громадського транспорту і теж їздив у метро. І я не впевнений, що майже євро за проїзд у київському громадському транспорті – це справедлива і зрозуміла для киян ціна. Тому що євро коштує проїзд в європейських столицях, де виглядають по-іншому транспортні засоби. Інший запах там і доходи інші, і мережа маршрутів більш розвинена», – наголосив Корнієнко.

Під час засідання Верховної Ради із заявою від двох фракцій виступила народна депутатка Леся Забуранна («Слуга народу»). Вона також розкритикувала підвищення вартості проїзду у громадському транспорті Києва у 2,5 рази. Нардепка також запевнила, що фракції ініціюють повний аудит роботи міського транспорту Києва.

Як повідомлялося, у Києві підвищиться вартість проїзду у комунальному громадському транспорті. Одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.

Мер Києва Віталій Кличко назвав підвищення вартості проїзду в громадському транспорті столиці з наступного року вимушеним кроком та заспокоїв киян, що для них ціна становитиме 12, а не 20 грн.

Нагадаємо, 20 жовтня влада Києва заявила, що готується підвищення тарифу на проїзд у комунальному транспорті. Але столичні чиновники тоді запевняли, що проїзд «точно не буде 20 гривень».

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