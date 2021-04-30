Незаконно збував пісок з річки Десенка. Директор товариства постав перед судом

Громаді Києва завдано матеріальної шкоди у розмірі понад 2,6 млн грн

Деснянська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно директора товариства за фактом незаконного збуту піску з річки Десенка. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, під час здійснення робіт з покращення екологічного стану території водойми Десенка (Чорторий) у Деснянському районі Києва у відповідності до умов інвестиційного договору були проведені роботи з гідротехнічного намиву піску з річки загальним об’ємом понад 5 тис. кв. м. Видобутий під час очистки пісок, який є корисною копалиною місцевого значення, зберігався на земельній ділянці.

У свою чергу обвинувачений, обіймаючи посаду директора субпідрядної організації, діючи в інтересах третіх осіб, реалізував видобутий пісок, попри те, що вказаний пісок не належав товариству, а є власністю територіальної громади.

В результаті вищевказаних дій територіальній громаді Києва в особі Київської міської ради завдано матеріальної шкоди у розмірі понад 2,6 млн грн.

Обвинувальний акт за ч. 5 ст. 27 ч. ч. 2, 3, 4 ст. 191 КК України (пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно у великих розмірах) скеровано до Деснянського районного суду Києва для розгляду по суті.

За вчинене чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Як повідомлялося, Київська міська прокуратура повідомила про підозру директору приватного товариства за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, на загальну суму 78,5 млн грн.

Крім того, правоохоронці розпочали кримінальне провадження відносно посадових осіб державного спеціалізованого підприємства, що завдали державі збитків на понад 260 тис. грн.