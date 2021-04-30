Коронавірус у Києві: у лікарнях майже 2 тис. хворих у важкому стані
Ліжка із киснем у столичних лікарнях заповнені на понад 50%
Останнім часом у Києві зменшилась кількість хворих на коронавірус, госпіталізованих до лікарень. Минулої доби в стаціонари медзакладів потрапили 92 хворих на коронавірус. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.
Також госпіталізували 197 пацієнтів з підозрою на Covid-19 та пневмоніями. Тобто, загалом в лікарні за добу потрапили 289 людей.
«У стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 2564 хворих на коронавірус. 1843 пацієнти – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 2186 людей. Під апаратами ШВЛ – 56 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах сьогодні – понад 43%. Ліжка із киснем заповнені на понад 50%», – наголосив Кличко.
Мер повідомив, що минулої доби в місті виявили 868 хворих на коронавірус. Померли 24 людини – 9 жінок та 15 чоловіків.
Серед тих, хто захворіли:
- 492 жінки віком від 20 до 92 років,
- 11 дівчаток від 6 місяців до 16 років,
- 355 чоловіків віком від 18 до 89 років,
- 10 хлопчиків від двох до 14 років.
Захворіли, зокрема,17 медиків.
Одужали минулої доби 1146 киян. Усього коронавірус подолали 123 977 мешканців столиці.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 192, у Шевченківському – 144 та в Солом'янському районі – 126 випадків.
Нагадаємо, за минулу добу, 29 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 868 людей, померли 24 людини.
28 квітня вранці Комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення з 1 травня послаблити у місті суворі карантинні обмеження.
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 28 квітня ухвалила рішення скасувати з 1 травня в Києві червоний рівень епідемічної небезпеки. З 1 травня Київ перебуватиме в жовтому рівні епідемічної небезпеки.
При цьому столична влада посилить контроль за дотриманням карантинних правил, зокрема, на Великдень і поминальні дні. На вулицях міста будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.