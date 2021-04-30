Коронавірус у Києві: у лікарнях майже 2 тис. хворих у важкому стані

Ліжка із киснем у столичних лікарнях заповнені на понад 50%

Останнім часом у Києві зменшилась кількість хворих на коронавірус, госпіталізованих до лікарень. Минулої доби в стаціонари медзакладів потрапили 92 хворих на коронавірус. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

Також госпіталізували 197 пацієнтів з підозрою на Covid-19 та пневмоніями. Тобто, загалом в лікарні за добу потрапили 289 людей.

«У стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 2564 хворих на коронавірус. 1843 пацієнти – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 2186 людей. Під апаратами ШВЛ – 56 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах сьогодні – понад 43%. Ліжка із киснем заповнені на понад 50%», – наголосив Кличко.

Мер повідомив, що минулої доби в місті виявили 868 хворих на коронавірус. Померли 24 людини – 9 жінок та 15 чоловіків.

Серед тих, хто захворіли:

492 жінки віком від 20 до 92 років,

11 дівчаток від 6 місяців до 16 років,

355 чоловіків віком від 18 до 89 років,

10 хлопчиків від двох до 14 років.

Захворіли, зокрема,17 медиків.

Одужали минулої доби 1146 киян. Усього коронавірус подолали 123 977 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 192, у Шевченківському – 144 та в Солом'янському районі – 126 випадків.

Карта захворюваності на коронавірус у районах столиці. Джерело: пресслужба мера Києва

Нагадаємо, за минулу добу, 29 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 868 людей, померли 24 людини.

28 квітня вранці Комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення з 1 травня послаблити у місті суворі карантинні обмеження.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 28 квітня ухвалила рішення скасувати з 1 травня в Києві червоний рівень епідемічної небезпеки. З 1 травня Київ перебуватиме в жовтому рівні епідемічної небезпеки.

При цьому столична влада посилить контроль за дотриманням карантинних правил, зокрема, на Великдень і поминальні дні. На вулицях міста будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.

Читайте також: