У Києві дівчина стрибнула з мосту Метро (фото)



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Рятувальники витягли дівчину з води Фото: ДСНС

У дівчини були явні ознаки алкогольного сп'яніння

У суботу, 25 травня, в Києві дівчина зістрибнула з мосту Метро. Рятувальникам вдалося виловити потерпілу з води.

Інцидент стався близько 4:00. Про це повідомляє Інформатор.

За словами рятувальників спеціалізованої аварійної рятувально-водолазної служби, дівчина 1987 року народження вийшла на середину моста Метро і потім зістрибнула з нього в Дніпро. Очевидці, які це бачили, подзвонили на лінію екстрених служб.

Рятувальникам вдалося виловити дівчину біля однієї з опор приблизно на середині мосту. Вона вижила, але отримала сильні травми від зіткнення з поверхнею води.

Дівчина зізналася, що приїхала до Києва з Одеси, а на такий вчинок її змусив конфлікт з коханим. Рятувальники передали потерпілу, у якої були явні ознаки алкогольного сп'яніння, в руки медиків.

На місці працювала бригада рятувальників спеціалізованої аварійної рятувально-водолазної служби, «швидка», і екіпаж патрульної поліції. Деталі події встановить слідство.

Нагадаємо, у Києві протягом доби 23 травня водолази дістали два тіла з річки Дніпро.