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    Новини

    У Києві дівчина стрибнула з мосту Метро (фото)

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    Рятувальники витягли дівчину з води - У Києві дівчина стрибнула з мосту Метро (фото)
    Рятувальники витягли дівчину з води
    Фото: ДСНС

    У дівчини були явні ознаки алкогольного сп'яніння

    У суботу, 25 травня, в Києві дівчина зістрибнула з мосту Метро. Рятувальникам вдалося виловити потерпілу з води.

    Інцидент стався близько 4:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами рятувальників спеціалізованої аварійної рятувально-водолазної служби, дівчина 1987 року народження вийшла на середину моста Метро і потім зістрибнула з нього в Дніпро. Очевидці, які це бачили, подзвонили на лінію екстрених служб.

    Рятувальникам вдалося виловити дівчину біля однієї з опор приблизно на середині мосту. Вона вижила, але отримала сильні травми від зіткнення з поверхнею води.

    Дівчина зізналася, що приїхала до Києва з Одеси, а на такий вчинок її змусив конфлікт з коханим. Рятувальники передали потерпілу, у якої були явні ознаки алкогольного сп'яніння, в руки медиків.

    На місці працювала бригада рятувальників спеціалізованої аварійної рятувально-водолазної служби, «швидка», і екіпаж патрульної поліції. Деталі події встановить слідство.

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    У Києві дівчина стрибнула з мосту Метро (фото)
    У Києві дівчина стрибнула з мосту Метро (фото)

    Нагадаємо, у Києві протягом доби 23 травня водолази дістали два тіла з річки Дніпро.

    Київ ДСНС рятувальники самогубство річка Дніпро
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