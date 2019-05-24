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    За добу водолази дістали два тіла з Дніпра у Києві

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    За добу водолази дістали два тіла з Дніпра у Києві

    Причини та обставини трагедії з’ясовуються правоохоронними органами

    У Києві протягом чергової доби водолази дістали два тіла з річки Дніпро. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

    23 травня о 14:13 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС у Києві надійшло повідомлення про виявлене тіло людини у річці Дніпро біля мосту Південний, що у Дарницькому районі столиці.

    «На місце події було направлено водолазів аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Прибувши до місця виклику було встановлено, що на відстані 40 м від берега на поверхні води знаходиться тіло чоловіка. За допомогою водолазно-рятувального рятувальники спорядження дістали тіло чоловіка та передали його працівникам правоохоронних органів», - розповіли в ДСНС.

    Наступний подібний виклик надійшов о 16:39 до Служби порятунку «101». Надійшло повідомлення про виявлене тіло людини у річці Дніпро біля мосту Південний, що у Голосіївському районі столиці.

    «До місця події було направлено водолазів аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Прибувши до місця виклику було встановлено, що на відстані 300 м від берега на поверхні води знаходиться тіло чоловіка. Рятувальники за допомогою водолазно-рятувального спорядження та надувного човна дістали тіло чоловіка та передали його працівникам правоохоронних органів», - інформують у ДСНС.

    Причини та обставини трагедії з’ясовуються правоохоронними органами.

    Як повідомлялося, під Південним мостом з боку Осокорків рибалка виявив труп чоловіка.

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