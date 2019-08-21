У Києві енергетики замінять ще 5 км зношених тепломереж



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Для забезпечення опалення використовуються нові попередньо ізольовані трубопроводи Фото: Київтеплоенерго

Ремонтні роботи заплановані на вул. Ревуцького

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» продовжує масштабну програму реконструкції і капітального ремонту теплових мереж. На вулиці Ревуцького у Дарницькому районі замінять 5 км зношених трубопроводів, що постачають тепло та гарячу воду до 10 житлових будинків і одного дитячого садочку. Про це повідомили у підприємстві.

«Ця адреса увійшла до списку заміни, адже трубопроводи вже давно відпрацювали свій ресурс і потребували капітального ремонту. Так, за останні три роки на вулиці Ревуцького було виявлено і ліквідовано 26 аварійних пошкоджень тепломереж. Кожного разу це призводило до перебоїв у постачанні послуг киянам. Тому, щоб забезпечити стабільне теплопостачання, було прийнято рішення замінити на цій ділянці 5 км зношених трубопроводів на нові», – зазначив директор СП «Київські теплові мережі» КП «Київтеплоенерго» Василь Деревицький.

За його словами, для забезпечення опалення використовуються нові попередньо ізольовані трубопроводи, у яких термін безаварійної роботи 25 років. А для гарячої води – пластикові труби зі строком служби не менше 30-40 років.

Де у Києві з’являться такі нові мережі, можна дізнатися на карті ремонту: https://kte.kmda.gov.ua/gmap.

Раніше повідомлялося, що за останні три місяці спеціалісти комунального підприємства «Київтеплоенерго» замінили 65 км найбільш зношених теплових мереж. Масштабні ремонти вже виконані на вул. Бальзака, де замінено1200 м трубопроводів, на вулиці Йорданській замінено 400 м труб, а на Оболонському проспекті – 1700 м.