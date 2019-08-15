Підготовка до зими: у Києві за три місяці замінено 65 км зношених тепломереж



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Продовжуються роботи на 60 об’єктах тепломережі

«Київтеплоенерго» завершило роботи на 10-ти об'єктах

За останні три місяці спеціалісти комунального підприємства «Київтеплоенерго» замінили 65 км найбільш зношених теплових мереж. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

«Ми не припиняємо масштабну заміну теплових мереж, а також реконструкцію об’єктів теплового господарства. Із початку міжопалювального сезону уже завершені роботи на 10 об’єктах. Продовжуються роботи на 60 об’єктах, завершити які планують до початку опалювального сезону. Загалом уже замінили 65 км трубопроводів», – сказав він.

Пантелеєв зауважив, що зараз, після повернення теплоенергетичного комплексу в управління комунального підприємства, муніципалітет повністю володіє ситуацією щодо реального стану мереж, обладнання, об’єктів теплогенерації тощо.

«Зараз ми зосереджені на підготовці до зими. Майже завершені гідравлічні випробування на мережах. Їх повноцінне та якісне виконання дозволяє значно зменшити кількість можливих аварій під час запуску опалення. Підрозділ КТЕ – «Київські теплові мережі» - під час випробувань вже виявили 1796 пошкоджень, із яких вже усунули – 1589», – зазначив посадовець.

Як повідомлялося, 15 серпня було виявлено пошкодження трубопроводу на вул. Лютеранській, 23 у Києві. У результаті пошкодження стався провал асфальту.

Нагадаємо, «Київтеплоенерго» ремонтує ТЕЦ-5. Наразі триває ремонт енергоблоку №3.

Крім того, на київському сміттєспалювальному заводі «Енергія» здійснюють реконструкцію крану для підйому твердих побутових відходів.

А на ТЕЦ-6 вперше за 30 років ремонтують велетенську градирню – 82-метрову башту, що забезпечує охолодження технічної води в процесі роботи теплоелектроцентралі.