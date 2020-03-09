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    На автостоянці в Києві сталася пожежа: згорів Range Rover (фото)

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    Вогонь серйозно пошкодив автомобіль - На автостоянці в Києві сталася пожежа: згорів Range Rover (фото)
    Вогонь серйозно пошкодив автомобіль
    Фото: ДСНС

    Вогонь із позашляховика перекинувся на сусідні автівки

    У ніч на понеділок, 9 березня, сталася пожежа на пр. Петра Григоренка, 18 у Дарницькому районі Києва (масив Позняки).

    Повідомлення про займання надійшло на Службу порятунку 101 о 02:21.

    Як стало відомо, на автостоянці загорівся автомобіль Range Rover. Вогонь перекинувся також на сусідні автомобілі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    О 02:54 вогнеборці загасили полум’я.

    Ніхто не постраждав.

    Причини займання встановлять правоохоронці.

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    На автостоянці в Києві сталася пожежа: згорів Range Rover (фото)
    На автостоянці в Києві сталася пожежа: згорів Range Rover (фото)
    На автостоянці в Києві сталася пожежа: згорів Range Rover (фото)
    На автостоянці в Києві сталася пожежа: згорів Range Rover (фото)

    Як повідомлялося, 3а тиждень з 2-го по 8 березня в Україні ліквідовано 2,352 тис. пожеж, врятовано на пожежах 31 особу. На пожежах загинула 31 особа.

    пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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