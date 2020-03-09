На автостоянці в Києві сталася пожежа: згорів Range Rover (фото)



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Вогонь серйозно пошкодив автомобіль Фото: ДСНС

Вогонь із позашляховика перекинувся на сусідні автівки

У ніч на понеділок, 9 березня, сталася пожежа на пр. Петра Григоренка, 18 у Дарницькому районі Києва (масив Позняки).

Повідомлення про займання надійшло на Службу порятунку 101 о 02:21.

Як стало відомо, на автостоянці загорівся автомобіль Range Rover. Вогонь перекинувся також на сусідні автомобілі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

О 02:54 вогнеборці загасили полум’я.

Ніхто не постраждав.

Причини займання встановлять правоохоронці.

Як повідомлялося, 3а тиждень з 2-го по 8 березня в Україні ліквідовано 2,352 тис. пожеж, врятовано на пожежах 31 особу. На пожежах загинула 31 особа.