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    На Дніпропетровщині внаслідок пожежі одна дитина загинула, ще двох госпіталізовано

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    На Дніпропетровщині внаслідок пожежі одна дитина загинула, ще двох госпіталізовано

    Попередня причина трагедії - дитячі пустощі з вогнем

    Сьогодні, 11 березня, о 00:12 у місті Верхівцеве Дніпропетровської області в приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинула одна дитина (2014 р.н.) та дві дитини (2016 р.н. та 2019 р.н.) госпіталізовано до лікарні.

    Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    Вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку на площі 2 квадратних метри.

    Підрозділи ДСНС не залучались.

    Попередня причина трагедії - дитячі пустощі з вогнем.

    Про те, де в час трагедії перебували батьки потерпілих, у повідомленні не йдеться.

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