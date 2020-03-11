На Дніпропетровщині внаслідок пожежі одна дитина загинула, ще двох госпіталізовано



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Попередня причина трагедії - дитячі пустощі з вогнем

Сьогодні, 11 березня, о 00:12 у місті Верхівцеве Дніпропетровської області в приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинула одна дитина (2014 р.н.) та дві дитини (2016 р.н. та 2019 р.н.) госпіталізовано до лікарні.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку на площі 2 квадратних метри.

Підрозділи ДСНС не залучались.

Попередня причина трагедії - дитячі пустощі з вогнем.

Про те, де в час трагедії перебували батьки потерпілих, у повідомленні не йдеться.