  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Минулого тижня невідомі «мінували» Київ сім разів

    • Розсилка
    Минулого тижня невідомі «мінували» Київ сім разів

    За тиждень столичні вогнеборці ліквідували 66 пожеж

    Впродовж минулого тижня, з 2 по 8 березня, пожежно-рятувальні підрозділи Київського гарнізону здійснили 187 виїздів на ліквідацію пожеж та надзвичайних ситуацій.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    За минулий тиждень столичні вогнеборці ліквідували 66 пожеж та 7 аварій. На пожежах врятовано 2 особи, ще 2 особи травмовано.

    Для надання допомоги громадянам рятувальні підрозділи задіювалися 9 разів, ще 17 – для допомоги іншим службам столиці.

    Протягом зазначеного періоду підрозділи гарнізону здійснили 7 виїздів для спільного відпрацювання з МВС та СБУ інформації щодо мінування об'єктів міста. Загалом за 2020 рік здійснено 38 таких виїздів (за аналогічний період 2019 року – 35 виїздів).

    На водних об’єктах міста протягом тижня загиблих та врятованих не було. Усього з початку 2020 року на водних об'єктах Києва загинуло 6 осіб, а саме: на Дніпрі – 3 особи, на озерах – 2 особи, на інших водоймах міста – 1 особа.

    Як повідомлялося, за тиждень з 2 по 8 березня в Україні ліквідовано 2,352 тис. пожеж, врятовано на пожежах 31 особу. На пожежах загинула 31 особа.

    пожежа Київ ДСНС водойма замінування рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ