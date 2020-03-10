Минулого тижня невідомі «мінували» Київ сім разів



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За тиждень столичні вогнеборці ліквідували 66 пожеж

Впродовж минулого тижня, з 2 по 8 березня, пожежно-рятувальні підрозділи Київського гарнізону здійснили 187 виїздів на ліквідацію пожеж та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

За минулий тиждень столичні вогнеборці ліквідували 66 пожеж та 7 аварій. На пожежах врятовано 2 особи, ще 2 особи травмовано.

Для надання допомоги громадянам рятувальні підрозділи задіювалися 9 разів, ще 17 – для допомоги іншим службам столиці.

Протягом зазначеного періоду підрозділи гарнізону здійснили 7 виїздів для спільного відпрацювання з МВС та СБУ інформації щодо мінування об'єктів міста. Загалом за 2020 рік здійснено 38 таких виїздів (за аналогічний період 2019 року – 35 виїздів).

На водних об’єктах міста протягом тижня загиблих та врятованих не було. Усього з початку 2020 року на водних об'єктах Києва загинуло 6 осіб, а саме: на Дніпрі – 3 особи, на озерах – 2 особи, на інших водоймах міста – 1 особа.

Як повідомлялося, за тиждень з 2 по 8 березня в Україні ліквідовано 2,352 тис. пожеж, врятовано на пожежах 31 особу. На пожежах загинула 31 особа.