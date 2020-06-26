У Києві горить кафе на Житомирській трасі: відео



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У Києві сильна пожежа, горить кафе на Житомирській трасі

До місця події вже прибули шість пожежних машин та три «швидкі»

У Києві сильна пожежа, горить будівля на виїзді з міста в бік Житомира.

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Горить будівля за адресою проспект Перемоги 139 а. Відомо, що за цією адресою розташовано кафе «Ярославів двір».

Кафе розташовано біля траси на Житомир та оточене сосновим лісом.

До місця події вже прибули шість пожежних машин та три «швидкі».

Присутні також поліцейські.

У ніч на п’ятницю, 26 червня, сталася пожежа на вул. Ревуцького, 7-В у Дарницькому районі столиці.

Під час гасіння пожежі в павільйоні із продажу овочів було виявлено тіло жінки.

Внаслідок пожежі вогнем було пошкоджено товар, особисті речі в овочевому павільйоні та вторинна сировина у сусідньому павільйоні.