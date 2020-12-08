У столиці хочуть створити мережу хабів для спілкування громадськості

Із 19 тис. громадських організацій у Києві дієвих лише тисяча - експерт

У день місцевого самоврядування, 7 грудня, відбулась зустріч представників Координаційних рад із різних регіонів України, які поділились цікавими проєктами щодо співпраці громадськості зі владою.

До відеоконференції долучились члени координаційних рад при Тернопільській, Львівській, Херсонській облдержадміністраціях та Києва.

Про інноваційні проєкти, реалізовані в Києві, розповів перший заступник Департаменту суспільних комунікацій КМДА Дмитро Рубан. На рівні міста ухвалена міська цільова програма сприяння розвитку громадянського суспільства. Два роки тому в Києві створений і успішно працює КП «Центр публічної комунікації та інформації», завданням якого є інформування містян про важливі події в Києві, роз’яснення положень стратегії розвитку столиці та популяризація роботи інститутів влади міста. Вже кілька років проводиться ярмарок громадських організацій «ТОП-100», де відбирають найкращі реально працюючі об’єднання із цікавими інноваційними проєктами.

«В Києві сьогодні зареєстровано понад 19 тисяч громадських організацій, але із них дієвих – до півтори тисячі, – зазначив Рубан. – Наша мета – розповісти киянам про вже існуючі громадські організації, залучати їх до потрібних місту ініціатив».

Ще один цікавий напрям – створення мережі відкритих просторів для спілкування громадськості. Один із таких хабів – Vcentri Hub – вже відкрито на Володимирській, і він є надзвичайно популярним серед киян. Мета на найближчий час – відкрити такі платформи для зустрічей активних громадян у кожному районі столиці.

Представник Координаційної ради при Тернопільській ОДА Володимир Воронін розповів про розробку Громадського кодексу України: «Це глобальний документ, який би регламентував роботу всіх інститутів громадянського суспільства. Вважаю, що об’єднання громадськості і спільна робота над потужними нормативними документами нададуть ще більшої ваги громадянському суспільству по всій Україні».

Ірина Зоря, екс-голова Громадської ради при Херсонській ОДА, відзначила важливість роботи координаційних рад та запропонувала внести до Резолюції форуму звернення до секретаріату Кабінету міністрів для ширшого залучення представників регіонів до вирішення спільних питань.

Ґрунтовні нормативні акти, які б чітко визначили повноваження та механізми співпраці влади із громадою, розробляє і Громадська рада при Мінюсті. Напрацюваннями поділився Василь Гончарук, голова Громадської ради при Міністерстві юстиції України. «Ми вже створили Національну стратегію розвитку громадянського суспільства на 2021 рік, до роботи над якою долучилась велика кількість громадських та координаційних рад. На початку наступного року плануємо її оприлюднити. Працюємо над законом України «Про громадські ради».

На думку Гончарука, рівень громадянського суспільства в державі за останній час суттєво виріс. І інститути громадянського суспільства можуть підказати владі реально ефективні і працюючі речі: «Нас не потрібно боятись, а максимально залучати до процесів. Громадські ради мають об’єднуватись і співпрацювати, аби голосно заявляти про себе на всеукраїнському рівні».