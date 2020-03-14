Колона учасників Маршу добровольців прийшла на Банкову (фото)
Після святкового концерту і мітингу, учасники Маршу добровольців прийшли на Банкову
Активісти зачитують зачитають 10 вимог до Зеленського
Після святкового концерту і мітингу, учасники Маршу добровольців прийшли на Банкову.
Про це повідомляє кореспондент «Главкому».
Учасники акції прийшли до Офісу президента аби передати йому, а також Кабінетові Міністрів й Верховній Раді, свої 10 головних вимог.
Ось відповідний уривок з підготовленого ними документу:
- Ані кроку назад! Ні відведенню військ!
- Пріоритетний розвиток сектору оборони і сучасних озброєнь для українського війська!
- Припинити політику капітуляції!
- Жодних домовленостей з ворогом за рахунок інтересів України!
- Ні – «нормандії» без Криму!
- Росія повинна заплатити за рунування на Донбасі і в Криму!
- Жодних виборів в ОРДЛО до відновлення повного контролю української влади над окупованими територіями!
- Зупинити політичні переслідування добровольців, військових та волонтерів!
- Повага і соціальні гарантії українському воїну!
- Стоп реванш! Колаборантам та пропагандистам Кремля – в’язниці!
- В процесі ходи учасники вигукували гасла: «Зелю геть!», «Ні капітуляції!».
Ввечері заплановано ходу до посольства Російської Федерації на Повітрофлотському проспекті.
Нагадаємо, 14 березня у столиці відбудеться низка заходів, в зв’язку з чим заходи безпеки будуть посилені. Для забезпечення правопорядку будуть задіяні всі відомства системи МВС: Нацгвардія, Державна служба з надзвичайних ситуацій і Нацполіція.