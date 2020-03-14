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    Суспільство

    Колона учасників Маршу добровольців прийшла на Банкову (фото)

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    <p>Після святкового концерту і мітингу, учасники Маршу добровольців прийшли на Банкову</p> - Колона учасників Маршу добровольців прийшла на Банкову (фото)

    Після святкового концерту і мітингу, учасники Маршу добровольців прийшли на Банкову

    Фото Артема Худолієва/Главком

    Активісти зачитують зачитають 10 вимог до Зеленського

    Після святкового концерту і мітингу, учасники Маршу добровольців прийшли на Банкову.

    Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

    Учасники акції прийшли до Офісу президента аби передати йому, а також Кабінетові Міністрів й Верховній Раді, свої 10 головних вимог.

    Ось відповідний уривок з підготовленого ними документу:

    1. Ані кроку назад! Ні відведенню військ!
    2. Пріоритетний розвиток сектору оборони і сучасних озброєнь для українського війська!
    3. Припинити політику капітуляції!
    4. Жодних домовленостей з ворогом за рахунок інтересів України!
    5. Ні – «нормандії» без Криму!
    6. Росія повинна заплатити за рунування на Донбасі і в Криму!
    7. Жодних виборів в ОРДЛО до відновлення повного контролю української влади над окупованими територіями!
    8. Зупинити політичні переслідування добровольців, військових та волонтерів!
    9. Повага і соціальні гарантії українському воїну!
    10. Стоп реванш! Колаборантам та пропагандистам Кремля – в’язниці!
    11. В процесі ходи учасники вигукували гасла: «Зелю геть!», «Ні капітуляції!».

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    Колона учасників Маршу добровольців прийшла на Банкову (фото)
    Колона учасників Маршу добровольців прийшла на Банкову (фото)
    Колона учасників Маршу добровольців прийшла на Банкову (фото)
    Колона учасників Маршу добровольців прийшла на Банкову (фото)

    Ввечері заплановано ходу до посольства Російської Федерації на Повітрофлотському проспекті.

    Нагадаємо, 14 березня у столиці відбудеться низка заходів, в зв’язку з чим заходи безпеки будуть посилені. Для забезпечення правопорядку будуть задіяні всі відомства системи МВС: Нацгвардія, Державна служба з надзвичайних ситуацій і Нацполіція.

    Київ добровольці протест
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