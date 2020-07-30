У Києві минулої доби майже 200 людей заразилися коронавірусом
Наразі активних хворих у місті 5 122 людини.
Від початку пандемії у столиці померло 132 людини
У Києві станом на 30 липня коронавірусом заразились 199 людей. Такі дані наводить Рада національної безпеки та оборони.
Від початку пандемії у столиці померло 132 людини, одужало 2 877.
Наразі активних хворих у місті 5 122 людини.
Це є новим антирекордом міста. Загалом за минулу добу антирекорд фіксують у всій країні.
Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 30 липня зафіксовано 1197 нових випадків коронавірусу, це на 175 випадків більше, ніж учора (1022).
Коронавірус в Україні
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Всього67597
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Одужали37394
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Хворіють28553
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Померли1650
Загалом на сьогодні від початку пандемії захворіло 68 794 українців. Одужали 38 154 людини, померли від початку пандемії - 1 673 особи.
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