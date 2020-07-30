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    У Києві минулої доби майже 200 людей заразилися коронавірусом

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    Наразі активних хворих у місті 5 122 людини. - У Києві минулої доби майже 200 людей заразилися коронавірусом
    Наразі активних хворих у місті 5 122 людини.

    Від початку пандемії у столиці померло 132 людини

    У Києві станом на 30 липня коронавірусом заразились 199 людей. Такі дані наводить Рада національної безпеки та оборони.

    Від початку пандемії у столиці померло 132 людини, одужало 2 877.

    Наразі активних хворих у місті 5 122 людини.

    Це є новим антирекордом міста. Загалом за минулу добу антирекорд фіксують у всій країні.

    Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 30 липня зафіксовано 1197 нових випадків коронавірусу, це на 175 випадків більше, ніж учора (1022).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      67597
    • Одужали
      37394
    • Хворіють
      28553
    • Померли
      1650

    Загалом на сьогодні від початку пандемії захворіло 68 794 українців. Одужали 38 154 людини, померли від початку пандемії - 1 673 особи.

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