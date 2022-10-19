У Києві на Дарницькому мосту палає автівка (відео)
Наразі ніяких подробиць даної пожежі немає
19 жовтня у Києві на Дарницькому мосту спалахнула автівка. Відповідне відео опубліковано в соцмережах.
За попередньою інформацією автівка влетіла у відбійник.
Автомобіль горить фактично посеред проїжджої частини.
Наразі ніяких подробиць даної пожежі немає.
Користувачі соцмереж пишуть, що на Південний і Дарницький міст автомобілі не пускають, лише через міст Патона.
Увага! На відео ненормативна лексика!
Нагадаємо, на Одещині зіткнулися вантажівка та пасажирський автобус, внаслідок чого постраждало майже 20 людей.
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