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У Києві на Дарницькому мосту палає автівка (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Києві на Дарницькому мосту палає автівка (відео)
На Дарницькому мосту у Києві спалахнув автомобіль
фото: кадр відео

Наразі ніяких подробиць даної пожежі немає

19 жовтня у Києві на Дарницькому мосту спалахнула автівка. Відповідне відео опубліковано в соцмережах.

За попередньою інформацією автівка влетіла у відбійник.

Автомобіль горить фактично посеред проїжджої частини.

Наразі ніяких подробиць даної пожежі немає.

Користувачі соцмереж пишуть, що на Південний і Дарницький міст автомобілі не пускають, лише через міст Патона.

Увага! На відео ненормативна лексика!

Нагадаємо, на Одещині зіткнулися вантажівка та пасажирський автобус, внаслідок чого постраждало майже 20 людей. 

Теги: відео ДТП Київ пожежа

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