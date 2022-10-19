У Києві на Дарницькому мосту палає автівка (відео)

На Дарницькому мосту у Києві спалахнув автомобіль

Наразі ніяких подробиць даної пожежі немає

19 жовтня у Києві на Дарницькому мосту спалахнула автівка. Відповідне відео опубліковано в соцмережах.

За попередньою інформацією автівка влетіла у відбійник.

Автомобіль горить фактично посеред проїжджої частини.

Наразі ніяких подробиць даної пожежі немає.

Користувачі соцмереж пишуть, що на Південний і Дарницький міст автомобілі не пускають, лише через міст Патона.

Увага! На відео ненормативна лексика!

Нагадаємо, на Одещині зіткнулися вантажівка та пасажирський автобус, внаслідок чого постраждало майже 20 людей.