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    У Києві на Кільцевій Chevrolet влетів у припарковану фуру (фото, відео)

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    Задню частину Chevrolet розірвало об напівпричеп - У Києві на Кільцевій Chevrolet влетів у припарковану фуру (фото, відео)
    Задню частину Chevrolet розірвало об напівпричеп
    Фото: Інформатор

    Під час руху у Chevrolet лопнуло колесо

    У четвер, 29 листопада, ввечері у Києві на Кільцевій дорозі сталася серйозна ДТП: зіткнулися Chevrolet Lacetti і фура MAN.

    Аварія трапилася близько 20.30. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, фура була припаркована на узбіччі, а Chevrolet їхав в сторону Жулянського моста. Під час руху з невідомих причин Lacetti врізався в задню частину напівпричепа, потім в сам тягач і відлетів на другу смугу руху. Від удару легковик отримав серйозні пошкодження.

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    Як розповів водій вантажівки, в момент зіткнення він був в кабіні. Спочатку почув гучний хлопок, після якого відчув удар. За його словами, що під час руху у Chevrolet лопнуло колесо і через це Lacetti занесло в фуру.

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    У Києві на Кільцевій Chevrolet влетів у припарковану фуру (фото, відео)
    У Києві на Кільцевій Chevrolet влетів у припарковану фуру (фото, відео)
    У Києві на Кільцевій Chevrolet влетів у припарковану фуру (фото, відео)
    У Києві на Кільцевій Chevrolet влетів у припарковану фуру (фото, відео)
    У Києві на Кільцевій Chevrolet влетів у припарковану фуру (фото, відео)
    У Києві на Кільцевій Chevrolet влетів у припарковану фуру (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Обійшлося без постраждалих. Задню частину Chevrolet розірвало об напівпричеп. 

    На місці працював екіпаж патрульної поліції. Через аварію утворився затор.

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