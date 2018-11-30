У Києві на Кільцевій Chevrolet влетів у припарковану фуру (фото, відео)



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Задню частину Chevrolet розірвало об напівпричеп Фото: Інформатор

Під час руху у Chevrolet лопнуло колесо

У четвер, 29 листопада, ввечері у Києві на Кільцевій дорозі сталася серйозна ДТП: зіткнулися Chevrolet Lacetti і фура MAN.

Аварія трапилася близько 20.30. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, фура була припаркована на узбіччі, а Chevrolet їхав в сторону Жулянського моста. Під час руху з невідомих причин Lacetti врізався в задню частину напівпричепа, потім в сам тягач і відлетів на другу смугу руху. Від удару легковик отримав серйозні пошкодження.

Як розповів водій вантажівки, в момент зіткнення він був в кабіні. Спочатку почув гучний хлопок, після якого відчув удар. За його словами, що під час руху у Chevrolet лопнуло колесо і через це Lacetti занесло в фуру.

Обійшлося без постраждалих. Задню частину Chevrolet розірвало об напівпричеп.

На місці працював екіпаж патрульної поліції. Через аварію утворився затор.