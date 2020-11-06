У Маріуполі на хабарі у $85 тисяч та 100 тисяч грн спіймали двох посадовців
Чиновники за винагороду обіцяли продати оптову базу у кілька разів дешевше від її ринкової вартості
У Маріуполі правоохоронці затримали двох посадових осіб під час отримання хабаря в розмірі 85 тисяч доларів США і 100 тисяч гривень. Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.
Як повідомляється, в жовтні цього року двоє посадовців Донецького обласного союзу споживчих товариств отримали від директора одного з маріупольських підприємств хабар. Натомість чиновники мали продати оптову базу в Кальміуському районі Маріуполя загальною площею 5455 м кв. в кілька разів дешевше від її вартості.
Зазначається, що для укладення договору купівлі-продажу комплексу керівник установи приїхав з Донецька. При отриманні коштів посадовців затримали в одному з маріупольських кафе.
Правоохоронці за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368-3 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Наразі вирішується питання про повідомлення осіб про підозру.
Нагадаємо, що слідчого поліції Київщини затримано на хабарі у $4 тисяч.