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    Події в Україні

    У Маріуполі на хабарі у $85 тисяч та 100 тисяч грн спіймали двох посадовців

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    Наразі вирішується питання про повідомлення осіб про підозру - У Маріуполі на хабарі у $85 тисяч та 100 тисяч грн спіймали двох посадовців
    Наразі вирішується питання про повідомлення осіб про підозру

    Чиновники за винагороду обіцяли продати оптову базу у кілька разів дешевше від її ринкової вартості

    У Маріуполі правоохоронці затримали двох посадових осіб під час отримання хабаря в розмірі 85 тисяч доларів США і 100 тисяч гривень. Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.

    Як повідомляється, в жовтні цього року двоє посадовців Донецького обласного союзу споживчих товариств отримали від директора одного з маріупольських підприємств хабар. Натомість чиновники мали продати оптову базу в Кальміуському районі Маріуполя загальною площею 5455 м кв. в кілька разів дешевше від її вартості.

    Зазначається, що для укладення договору купівлі-продажу комплексу керівник установи приїхав з Донецька. При отриманні коштів посадовців затримали в одному з маріупольських кафе.

    Правоохоронці за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368-3 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Наразі вирішується питання про повідомлення осіб про підозру.

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    У Маріуполі на хабарі у $85 тисяч та 100 тисяч грн спіймали двох посадовців
    У Маріуполі на хабарі у $85 тисяч та 100 тисяч грн спіймали двох посадовців
    У Маріуполі на хабарі у $85 тисяч та 100 тисяч грн спіймали двох посадовців
    У Маріуполі на хабарі у $85 тисяч та 100 тисяч грн спіймали двох посадовців
    У Маріуполі на хабарі у $85 тисяч та 100 тисяч грн спіймали двох посадовців

    Нагадаємо, що слідчого поліції Київщини затримано на хабарі у $4 тисяч.

    Маріуполь хабар гроші
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