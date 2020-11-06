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    Організаторка наркоугруповання пропонувала $85 тис. хабара за звільнення спільників

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    Зловмисницю затримано під час передачі першого траншу хабара - Організаторка наркоугруповання пропонувала $85 тис. хабара за звільнення спільників
    Зловмисницю затримано під час передачі першого траншу хабара
    Фото: Київська міська прокуратура

    Хабар призначався для підкупу слідчого та прокурора у кримінальному провадженні, а також судді

    Громадянка Російської Федерації – організаторка нарколабораторії, яка разом зі спільниками була затримана напередодні у ході спецоперації, пропонувала неправомірну вигоду у сумі 85 тис. доларів США співробітнику правоохоронного органу за непритягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Установлено, що вказана особа 5 листопада звернулась до начальника одного з відділів ДБН України із пропозицією щодо передачі неправомірної вигоди за уникнення кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з незаконним виготовленням та збутом наркотичної речовини метадон, як її особисто так і її спільників – двох громадян України та громадянки Російської Федерації, які були затримані напередодні.

    Неправомірна вигода повинна була становити $85 тис., з яких $35 тис. складали кошти, вилучені в учасників злочинної групи під час обшуків, а решту зловмисниця мала передати двома траншами. Зазначена неправомірна вигода призначалася для підкупу слідчого та прокурора у кримінальному провадженні, а також судді, що мала обирати запобіжні заходи затриманим учасникам наркоугруповання.

    6 листопада у ході контролю за вчиненням злочину громадянку РФ затримано в порядку ст. 208 КПК України під час передачі частини неправомірної вигоди у сумі $22 тис. співробітнику ДБН України.

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    Організаторка наркоугруповання пропонувала $85 тис. хабара за звільнення спільників
    Організаторка наркоугруповання пропонувала $85 тис. хабара за звільнення спільників

    Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

    Затриманій особі готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

    Нагадаємо, Київською міською прокуратурою спільно з працівниками Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції та слідчими поліції Києва викрито та затримано учасників злочинної групи, які організували діяльність потужної нарколабораторії з виготовлення метадону та збували його на території України та країн близького зарубіжжя. Трьох учасників злочинної групи затримано.

    У ході обшуків у приміщенні, де здійснювався синтез наркотичного засобу, правоохоронці вилучили близько 35 кг метадону, понад тонну прекурсорів, майже 500 одиниць обладнання (колби, пробірки, мірні стакани, холодильники, реактори), грошові кошти у сумі 35 тис. доларів США та інші речові докази.

    Національна поліція України Росія прокуратура Київ кримінал хабар іноземці Київщина наркотики
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