Організаторка наркоугруповання пропонувала $85 тис. хабара за звільнення спільників

Хабар призначався для підкупу слідчого та прокурора у кримінальному провадженні, а також судді

Громадянка Російської Федерації – організаторка нарколабораторії, яка разом зі спільниками була затримана напередодні у ході спецоперації, пропонувала неправомірну вигоду у сумі 85 тис. доларів США співробітнику правоохоронного органу за непритягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Установлено, що вказана особа 5 листопада звернулась до начальника одного з відділів ДБН України із пропозицією щодо передачі неправомірної вигоди за уникнення кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з незаконним виготовленням та збутом наркотичної речовини метадон, як її особисто так і її спільників – двох громадян України та громадянки Російської Федерації, які були затримані напередодні.

Неправомірна вигода повинна була становити $85 тис., з яких $35 тис. складали кошти, вилучені в учасників злочинної групи під час обшуків, а решту зловмисниця мала передати двома траншами. Зазначена неправомірна вигода призначалася для підкупу слідчого та прокурора у кримінальному провадженні, а також судді, що мала обирати запобіжні заходи затриманим учасникам наркоугруповання.

6 листопада у ході контролю за вчиненням злочину громадянку РФ затримано в порядку ст. 208 КПК України під час передачі частини неправомірної вигоди у сумі $22 тис. співробітнику ДБН України.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

Затриманій особі готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, Київською міською прокуратурою спільно з працівниками Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції та слідчими поліції Києва викрито та затримано учасників злочинної групи, які організували діяльність потужної нарколабораторії з виготовлення метадону та збували його на території України та країн близького зарубіжжя. Трьох учасників злочинної групи затримано.

У ході обшуків у приміщенні, де здійснювався синтез наркотичного засобу, правоохоронці вилучили близько 35 кг метадону, понад тонну прекурсорів, майже 500 одиниць обладнання (колби, пробірки, мірні стакани, холодильники, реактори), грошові кошти у сумі 35 тис. доларів США та інші речові докази.