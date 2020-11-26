Під Маріуполем фура злетіла з мосту і повисла над проїжджою частиною

ДТП сталася близько 5:00 ранку на трасі Маріуполь - Волноваха

ДТП сталася близько 5:00 ранку на трасі Маріуполь - Волноваха

Водію вдалося вибратись з кабіни, яка повисла в метрі над землею

Під Маріуполем вантажівка злетіла з моста і повисла над проїжджою частиною. Про це написали на сторінці Dtp.mariupol у Facebook.

Зазначається, що ДТП сталася близько 5:00 ранку на трасі Маріуполь - Волноваха.

«У результаті пригоди водій не постраждав. Йому вдалося вибратись з кабіни, яка повисла в метрі над землею», ─ йдеться у повідомленні.

Видання Mrpl.city написало, що водій прямував в сторону Волновахи, не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини. розповіла

«Складено два адміністративних протоколи - за ст.124 і ст.139. Це – «Порушення правил дорожнього руху, що призвели до ДТП» і «Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд», - розповіла пресофіцер патрульної поліції в Донецькій області Ольга Артюхова.