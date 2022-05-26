Моторошна ДТП на Одеській трасі: автівку розірвало навпіл, є загиблі

Водій авто Chevrolet Epica на високій швидкості врізався в блокпост

На трасі Київ – Одеса ввечері 25 травня сталася дорожньо-транспортна пригода. Поблизу села Віта-Поштова, що у Фастівському районі, близько 22-ї години трапилася аварія за участі двох машин. Про це інформує Патрульна поліція Київської області.

«Можливе ускладнення руху в напрямку Києва. Водії, з розумінням поставтесь до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути, враховуючи вказану інформацію», – ідеться у повідомленні.

Тим часом, як повідомляє telegram-канал «Києвский Движ», водій авто Chevrolet Epica на високій швидкості врізався в блокпост, автомобіль розірвало на дві частини. Двоє пасажирів, чоловік і дружина, загинули миттєво, ще одного невідомого у важкому стані госпіталізовано.

Нагадаємо, у Рівному наробила шуму скандальна дорожньо-транспортна пригода – піарниця Ольга Ферар, яка їхала за кермом автомобіля Toyota Land Cruiser, пошкодила чужу машину. Потерпілою виявилася прокурорка Рівненської окружної прокуратури Ольга Лихач. У її Honda Accord постраждали фара та бампер.

Також уранці 10 травня у Рівному сталася масштабна аварія за участі вантажного автомобіля, маршрутки та двох легковиків.