На Рівненщині сталася ДТП за участю поліцейського авто, четверо постраждалих

21-річний винуватець ДТП грубо порушив правила дорожнього руху

У дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) на автодорозі «Київ-Чоп» травмувались четверо осіб, троє із яких — поліцейські. Про це йдеться у повідомленні прес-служби поліції Рівненської області.

Як зазначається, аварія сталася у селі Бабин Рівненського району вчора, 29 травня, ввечері.

«Поліцейські попередньо встановили, що 21-річний водій «BMW330» – житель села Горбаків, грубо порушуючи правила дорожнього руху, намагався проїхати між двома попутними автомобілями, які рухалися у правій та лівій смугах, та допустив зіткнення спочатку із вантажівкою «DAF», а потім із службовим автомобілем «Mitsubishi Outlander», – розповіли у поліції.

Внаслідок ДТП травмувалися четверо осіб – кермувальник легковика та троє поліцейських. Всіх їх доставили до лікарні із травмами різного ступеня.

За фактом аварії слідчі відділення поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). В учасників автопригоди взяли біологічні зразки для дослідження.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині трапилася скандальна ДТП за участю автомобіля депутата Рівненської обласної ради Олександра Данильчука. На скандал відреагував голова Рівненської ОВА Віталій Коваль. Він зазначив, що автомобіль передадуть до ЗСУ, а також попередив, що перед законом повинні бути рівні усі. Згодом Олександр Данильчук повідомив про своє рішення скласти мандат.