Без води залишилися будинки на 11 вулицях Києва (адреси)

Через аварії на мережі води немає у п'яти будинках

У вівторок, 10 листопада, у Києві планові та аварійні відключення холодного водопостачання за низкою адрес. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Так, у зв'язку із проведенням планових ремонтних робіт, тимчасово відсутнє водопостачання за такими адресами:

10 листопада:

з 8:00 до 19:30 – просп. Відрадний, 36, 36а, 36б;

з 8:30 до 17:00 – вул. Антонова, 5;

з 9:00 до 17:00 – вул. Межова, 119.

З 19:00 10 листопада до 8:00 11 листопада:

вул. Щербаківського, 66, 68, 72/1;

вул. Стеценка, 5, 9, 11, 17/2;

вул. Сторожова;

вул. Центральна;

вул. І. Турчина, 4.

Крім того, через аварії на мережі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за адресами:

вул. Якутська, 3, 5, 7Б

вул. Академіка Єфремова, 13

б-р. Чоколівський, 16А

Нагадаємо, у зв'язку з виконанням робіт з улаштування водопровідного вузла на водоводі діаметром 900 мм на розі вул. Зеленогірська та вул. Петра Радченка на трьох вулицях Солом’янського району було відсутнє водопостачання з 22:00 6 листопада до 18:00 8 листопада. Також через це було понижено тиск у водопровідній мережі на низці вулиць цього району.