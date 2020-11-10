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    Без води залишилися будинки на 11 вулицях Києва (адреси)

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    Води немає у домівках частини киян - Без води залишилися будинки на 11 вулицях Києва (адреси)
    Води немає у домівках частини киян
    Фото з відкритих джерел

    Через аварії на мережі води немає у п'яти будинках

    У вівторок, 10 листопада, у Києві планові та аварійні відключення холодного водопостачання за низкою адрес. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу. 

    Так, у зв'язку із проведенням планових ремонтних робіт, тимчасово відсутнє водопостачання за такими адресами:

    10 листопада:

    • з 8:00 до 19:30 – просп. Відрадний, 36, 36а, 36б;
    • з 8:30 до 17:00 – вул. Антонова, 5;
    • з 9:00 до 17:00 – вул. Межова, 119.

    З 19:00 10 листопада до 8:00 11 листопада:

    • вул. Щербаківського, 66, 68, 72/1;
    • вул. Стеценка, 5, 9, 11, 17/2;
    • вул. Сторожова;
    • вул. Центральна;
    • вул. І. Турчина, 4.

    Крім того, через аварії на мережі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за адресами:

    • вул. Якутська, 3, 5, 7Б
    • вул. Академіка Єфремова, 13
    • б-р. Чоколівський, 16А

    Нагадаємо, у зв'язку з виконанням робіт з улаштування водопровідного вузла на водоводі діаметром 900 мм на розі вул. Зеленогірська та вул. Петра Радченка на трьох вулицях Солом’янського району було відсутнє водопостачання з 22:00 6 листопада до 18:00 8 листопада. Також через це було понижено тиск у водопровідній мережі на низці вулиць цього району.

    Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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