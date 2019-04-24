В НБУ запевнили, що вкладники «Приватбанку» не постраждають



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Приватбанк» надійний, його держава свого часу докапіталізувала на 150 млрд грн, зазначив Фурман

В історії банків у світі, не лише в Україні, не було випадків банкрутства держбанків.

Про це в ефірі програми на Еспресо.TV заявив член ради НБУ Василь Фурман.

«Приватбанк» на 100% державний банк. В історії банків у світі, не лише в Україні не було випадків банкрутства державних банків. Він надійний, його держава свого часу докапіталізувала на 150 млрд грн» - сказав Фурман.

Коментуючи останні судові рішення щодо «Приватбанку», Фурман пояснив, що таких позовів було багато.

Зокрема, лише НБУ подав більше 100 позовів до колишніх акціонерів «Приватбанку». Також понад 100 позовів подали колишні акціонери банку.

«Можна точно сказати, що вкладники «Приватбанку» не постраждають», - додав Фурман.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Нацбанку і Кабінету міністрів щодо націоналізації «Приватбанку». Суд визнав протиправними рішення відповідачів, наслідком яких стала націоналізація ПАТ «КБ «Приватбанк», та визнав нечинним з моменту укладення договір купівлі-продажу державою акцій банку.

В той же день Петро Порошенко провів засідання РНБО, на якому, серед іншого, було доручено Міністерству юстиції звернутися з проханням прискорити кваліфікаційне оцінювання, щоб перезапустити Окружний адміністративний суд Києва, щоб він нарешті пройшов судову реформу. А СБУ та Генпрокуратурі дали завдання «оцінити після завершення всіх судових процедур можливості і підстави для вивчення щодо порушення кримінального провадження за неправосудне рішення, не втручаючись у аналіз рішення за суттю».