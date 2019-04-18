Окружний адмінсуд пояснив своє рішення щодо «Приватбанку»



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Суддя-спікер Окружного адміністративного суду Києва Богдан Санін

Повний текст рішення з'явиться протягом 10 днів, а вже протягом 30 днів з моменту отримання повного рішення всі зацікавлені сторони зможуть подати апеляцію на це рішення

Окружний адміністративний суд Києва, що визнав протиправними рішення, наслідком яких стала націоналізація ПАТ «КБ «Приватбанк», вирішив, що відповідачі по справі не довели неплатоспроможність банку. Про це заявив суддя-спікер Окружного адміністративного суду Києва Богдан Санін під час брифінгу, передає УНН.

«На думку колегії суддів, відповідачі не довели неплатоспроможність банку», - зазначив Санін.

За його словами, справа надійшла до суду ще в червні 2017 року, відтоді відбулось 16 судових засідань. Справа містить понад 50 томів, тож і розглядалась близько 2 років.

При цьому він додав, що дане рішення наразі не є повним – повний текст рішення з'явиться протягом 10 днів, а вже протягом 30 днів з моменту отримання повного рішення всі зацікавлені сторони зможуть подати апеляцію на це рішення. У той же час, повний текст рішення, як і сам суд, буде закритим, оскільки містить банківську таємницю.

Як повідомляв «Главком», 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши у судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку». Розгляд цієї справи тривав з червня 2017 року, її розмір перевищував 50 томів.

Національний банк України також готує апеляційну скаргу на це рішення Окружного адміністративного суду міста Києва.

Також у Міністерстві фінансів готуються до подання апеляції на рішення суду щодо незаконної націоналізації «Приватбанку».