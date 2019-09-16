У Києві облили кислотою 30 автомобілів



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Авто були припарковані згідно з правилами дорожнього руху, проходу та проїзду не заважали

Кислоту вилили на автомобілі в районі станції метро «Славутич»

У Києві вночі 16 вересня облили кислотою близько 30 автомобілів.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

Зазначається, що кислоту вилили на автомобілі в районі станції метро «Славутич».

«Сьогодні вночі в районі метро Славутич (РК Зарічний, Славутич, Рів'єра) кислотою облили велику кількість припаркованих автомобілів. Підрахунок постраждалих ще триває, але вже нараховано близько 30 автомобілів. Вилита кислота роз'їла все до металу», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що всі авто були припарковані згідно з правилами дорожнього руху, проходу та проїзду не заважали.

Нагадаємо, раніше в Києві затримали трьох чоловіків, які напали на поліцейського у Дарницькому районі. Правоохоронець зробив зауваження компанії, після чого почалася словесна сутичка, яка переросла в бійку. Затриманим загрожує до 5 років позбавлення волі.

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Також раніше рятувальники попереджали про сильні пориви вітру. У столиці та області пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с.