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    У Києві облили кислотою 30 автомобілів

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    Авто були припарковані згідно з правилами дорожнього руху, проходу та проїзду не заважали - У Києві облили кислотою 30 автомобілів
    Авто були припарковані згідно з правилами дорожнього руху, проходу та проїзду не заважали

    Кислоту вилили на автомобілі в районі станції метро «Славутич»

    У Києві вночі 16 вересня облили кислотою близько 30 автомобілів.

    Про це повідомляє Київ Оперативний.

    Зазначається, що кислоту вилили на автомобілі в районі станції метро «Славутич».

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    «Сьогодні вночі в районі метро Славутич (РК Зарічний, Славутич, Рів'єра) кислотою облили велику кількість припаркованих автомобілів. Підрахунок постраждалих ще триває, але вже нараховано близько 30 автомобілів. Вилита кислота роз'їла все до металу», - йдеться в повідомленні.

    Також повідомляється, що всі авто були припарковані згідно з правилами дорожнього руху, проходу та проїзду не заважали.

    Нагадаємо, раніше в Києві затримали трьох чоловіків, які напали на поліцейського у Дарницькому районі. Правоохоронець зробив зауваження компанії, після чого почалася словесна сутичка, яка переросла в бійку. Затриманим загрожує до 5 років позбавлення волі.

    Раніше повідомлялося, що за фактом стрілянини в пожежних в Києві відкрито кримінальну справу. Рятувальники приїхали ліквідовувати пожежу на даху будинку, а один з мешканців переплутав їх із злодіями і почав стріляти з револьвера. 

    Також раніше рятувальники попереджали про сильні пориви вітру. У столиці та області пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с.

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