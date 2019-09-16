У Києві облили кислотою 30 автомобілів
Кислоту вилили на автомобілі в районі станції метро «Славутич»
У Києві вночі 16 вересня облили кислотою близько 30 автомобілів.
Про це повідомляє Київ Оперативний.
Зазначається, що кислоту вилили на автомобілі в районі станції метро «Славутич».
«Сьогодні вночі в районі метро Славутич (РК Зарічний, Славутич, Рів'єра) кислотою облили велику кількість припаркованих автомобілів. Підрахунок постраждалих ще триває, але вже нараховано близько 30 автомобілів. Вилита кислота роз'їла все до металу», - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що всі авто були припарковані згідно з правилами дорожнього руху, проходу та проїзду не заважали.
Нагадаємо, раніше в Києві затримали трьох чоловіків, які напали на поліцейського у Дарницькому районі. Правоохоронець зробив зауваження компанії, після чого почалася словесна сутичка, яка переросла в бійку. Затриманим загрожує до 5 років позбавлення волі.
Раніше повідомлялося, що за фактом стрілянини в пожежних в Києві відкрито кримінальну справу. Рятувальники приїхали ліквідовувати пожежу на даху будинку, а один з мешканців переплутав їх із злодіями і почав стріляти з револьвера.
Також раніше рятувальники попереджали про сильні пориви вітру. У столиці та області пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с.