  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві сьогодні синоптики оголосили штормове попередження

    • Розсилка
    Рятувальники просять&nbsp;усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні - У Києві сьогодні синоптики оголосили штормове попередження
    Рятувальники просять усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні

    Протягом 16 вересня очікуються пориви вітру 15-18 метрів за секунду

    У Києві найближчої години і до кінця доби 16 вересня очікуються пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

    Про це повідомили в Українському Гідрометцентрі.

    В Управлінні з питань цивільного захисту Київської міськдержадміністрації нагадують основні правила поводження у разі посилення вітру:

    Читайте також

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.      

    Як повідомлялося, погода на понеділок, 16 вересня: дощі на заході, на решті території України - без опадів.

    Читайте також
    прогноз погоди Київ вітер ураган
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ