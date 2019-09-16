У Києві сьогодні синоптики оголосили штормове попередження
Рятувальники просять усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні
Протягом 16 вересня очікуються пориви вітру 15-18 метрів за секунду
У Києві найближчої години і до кінця доби 16 вересня очікуються пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Про це повідомили в Українському Гідрометцентрі.
В Управлінні з питань цивільного захисту Київської міськдержадміністрації нагадують основні правила поводження у разі посилення вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Як повідомлялося, погода на понеділок, 16 вересня: дощі на заході, на решті території України - без опадів.