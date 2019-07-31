Третій прогін Шулявського шляхопроводу майже готовий (фото)



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Новий прогін Шулявського шляхопроводу Фото: Павло Авдокушин

З'єднано встановлені раніше перший і другий прогони шляхопроводу

У Києві тривають роботи зі зведення нового Шулявського шляхопроводу.

Наразі третій прогін шляхопроводу майже зібраний. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook блогер Павло Авдокушин, який 30 липня побував на місці будівництва.

«Ось де хлопці спритні, як електровіники! Майже зібраний третій проліт! Майже приварений другий до першого! І це при тому, що вчора (29 липня. – Ред.) природна стихія мало не замила будмайданчик піском і багнюкою», - написав він.

Раніше «Главком» повідомив, що в суботу було встановлено другий прогін мосту.

Нагадаємо, що 27 липня було повністю обмежено наскрізний рух транспорту проспектом Перемоги в районі реконструкції Шулявського шляхопроводу. Це пов’язано з перевезенням та монтажем металоконструкцій нового шляхопроводу.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби».

Кличко повідомив, що відкрити новий Шулявський шляхопровід планують до кінця 2019 року.

29 липня мер Києва Віталій Кличко заявив про проблеми зі знесенням приміщення цеху заводу «Більшовик», в якому зараз діє секондхенд, «Фонд держмайна гальмує процес. У них різні відмовки, мовляв його неможливо знести», – заявив він.

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» Кличко розповів, що Шулявський міст коштуватиме бюджету майже 1 мільярд гривень.

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