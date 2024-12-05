Повітряна тривога в Києві тривала 30 хвилин

Тривога була оголошена у центральних та північних областях

Станом на 7:54 повітряну тривогу скасовано

Близько 7:20 у столиці та ще кількох областях оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку.

Оновлено. Станом на 7:54 повітряну тривогу скасовано, таким чином вона тривала близько 30 хвилин.

Додамо, що вночі окупанти тероризували Україну «Шахедами».

Нагадаємо, триває 1016-й день війни. Загалом від початку минулої доби відбулося 156 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найгарячішою минулої доби була ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

Загалом від початку минулої доби відбулося 156 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.