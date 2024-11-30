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РФ окупувала одразу три населені пункти на Донеччині – DeepState

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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РФ окупувала одразу три населені пункти на Донеччині – DeepState
Фото ілюстративне
з відкритих джерел

Також окупанти просунулись біля Іллінки, Новодонецького, Трудового, Пушкіного та в Кураховому

Російські загарбники окупували на Донеччині ще три населені пункти – Жовте, Пустинка та Роздольне. Про це 30 листопада повідомили аналітики проєкту DeepState.

«Ворог окупував Жовте, Пустинку та Роздольне», – йдеться в повідомленні.

Крім того, РФ просунулась біля Іллінки, Новодонецького, Трудового, Пушкіного та в Кураховому.

Нагадаємо, загалом від початку минулої доби відбулося 172 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. 

Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти активно атакують на Лиманському та Куп’янському напрямках.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Минулої доби українські воїни відбили 22 атаки загарбницької армії на цьому напрямку.

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна ворог

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