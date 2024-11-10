Сили оборони уразили склади боєприпасів у Брянській області

Генштаб зафіксував щонайменше вісім вибухів

У ніч проти 10 листопада Сили оборони України уразили склади з боєприпасами у Брянській області Росії. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Сьогодні вночі підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по складах з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління) у Брянській області, РФ», – йдеться у повідомленні.

Генштаб зафіксував щонайменше вісім вибухів. Опісля виникли як мінімум дві точки займання на території військової частини та було помічено ознаки вторинної детонації.

«Станом на шосту ранку на об’єкті у Брянській області продовжувалась сильна пожежа. Результати ураження уточнюються», – зазначає Генштаб.

Нагадаємо, що вранці, 10 листопада, протиповітряна оборона міноборони РФ нібито збила 25 безпілотники у передмісті Москви. Про це повідомив мер російської столиці Сергій Собянін.

Також у ніч проти 10 листопада біля Маріуполя лунали вибухи. Було атаковано місце базування ППО росіян у селі Бердянське.