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Сили оборони уразили склади боєприпасів у Брянській області

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Сили оборони уразили склади боєприпасів у Брянській області
У Брянській області постраждали склади боєприпасів
фото: Генштаб

Генштаб зафіксував щонайменше вісім вибухів

У ніч проти 10 листопада Сили оборони України уразили склади з боєприпасами у Брянській області Росії. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Сьогодні вночі підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по складах з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління) у Брянській області, РФ», – йдеться у повідомленні.

Генштаб зафіксував щонайменше вісім вибухів. Опісля виникли як мінімум дві точки займання на території військової частини та було помічено ознаки вторинної детонації.

«Станом на шосту ранку на об’єкті у Брянській області продовжувалась сильна пожежа. Результати ураження уточнюються», – зазначає Генштаб.

Нагадаємо, що вранці, 10 листопада, протиповітряна оборона міноборони РФ нібито збила 25 безпілотники у передмісті Москви. Про це повідомив мер російської столиці Сергій Собянін.

Також у ніч проти 10 листопада біля Маріуполя лунали вибухи. Було атаковано місце базування ППО росіян у селі Бердянське. 

Теги: росія ЗСУ війна Генштаб Україна безпілотник озброєння росіяни

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