Міноборони допустило до експлуатації бронеавтомобіль «Зубр»

Конструкція автомобіля дозволяє встановлювати додаткові системи озброєння, використовувати його для транспортування особового складу та евакуації поранених

Міністерство оборони ухвалило використання повнопривідного бронеавтомобіля «Зубр» у підрозділах Сил оборони. Про це повідомляють на сайті відомства.

Цей броньований транспортний засіб мультифункціональний і вирізняється мобільністю, маневровістю та компактними розмірами.

У Міноборони зазначають, що бронеавтівка має посилену незалежну підвіску та неабиякі ходові характеристики, що дозволяє пересуватися на відносно високих швидкостях складними ділянками місцевості.

Неглибокі водні перешкоди – також не є проблемою для подолання на цьому бронеавтомобілі.

«Броня та конструкція «Зубра» забезпечує захист військовослужбовців від уражень стрілецькою зброєю та мінімізує травмування водія і пасажирів при підриві машини на міні чи ворожому фугасі», – йдеться у повідомленні.

Конструкція автомобіля дозволяє встановлювати додаткові системи озброєння, використовувати його для транспортування особового складу та евакуації поранених.

Нагадаємо, що в Україні стартувало випробування нових маскувальних костюмів для військових. Відбудеться тестування зразків зимових шапок, маскувальних та спеціальних костюмів. Підприємствам-виробникам пропонують повідомити Центральне управління та Командування Сил логістики ЗСУ про можливості безплатно надати для проведення військових випробувань не менше 11 комплектів цих предметів одягу.