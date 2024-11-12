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Польща повідомила, чи збиватиме російські ракети та дрони над Україною

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Польща повідомила, чи збиватиме російські ракети та дрони над Україною
Очільник Генштабу Збройних сил Польщі В’ячеслав Кукула заявив, що його країна перебуває «під загрозою» війни
фото: PAP

Глава Генштабу ЗС Польщі: Наша позиція і позиція союзників чітка

Польща не збиватиме російські ракети та безпілотники у небі над Україною. Про це заявив голова польського Генштабу В’ячеслав Кукула в інтерв'ю Rzeczpospolita.

«Наша позиція і позиція союзників чітка. Ми не будемо цього робити. Сьогодні наша відповідальність за захист неба союзників визначається нашими кордонами», – сказав В’ячеслав Кукула.

Глава Генштабу додав, що Польща перебуває «під загрозою» війни.

«Це реальна загроза. Для мене найважливіше питання інше. Чи зможемо ми в довгостроковій перспективі побудувати стійкість системи держави та здатність Збройних Сил усунути цю загрозу і коли?», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща має законне право збивати російські ракети, якщо вони становлять загрозу для українських атомних електростанцій.

До слова, 26 серпня під час масованої атаки авіації Росії на Україну в повітряний простір Польщі влетів об’єкт, ймовірно, російський безпілотник-камікадзе. Об'єкт пролетів приблизно 25 км вглиб території Польщі, а потім зник з радарів.

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Теги: Польща Україна безпілотник ракета російська ракета росія росіяни війна

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