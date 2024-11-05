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На Курщині відбулося перше бойове зіткнення ЗСУ та військових КНДР

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На Курщині відбулося перше бойове зіткнення ЗСУ та військових КНДР
На Курщині відбулися бої між українськими та північнокорейськими військовими
фото з відкритих джерел

Financial Times пише, що інформацію про бойове зіткнення підтвердило джерело в українській розвідці

У Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення ЗСУ та північнокорейських військових. Про це повідомляє Financial Times.

Видання зазначає, що цю інформацію підтвердило джерело в українській розвідці. Однак не надано подробиць про перше бойове зіткнення між бійцями.

Джерело зауважило, що бій стався в Курській області, де Україна контролює близько 600 кв. км території.

Нагадаємо, що перші північнокорейські солдати, що прибули до Курської області РФ, вже потрапили під обстріл Сил оборони України. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

До слова, Північна Корея перекинула до Росії близько 10 тисяч військових. На війні проти України вони можуть зустрітися з низкою проблем, стверджує британська розвідка.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS, що російський диктатор Володимир Путін залучив північнокорейських військових у війну проти України, щоб уникнути додаткової мобілізації в Росії. Зеленський додав, що наразі у підготовчих російських таборах перебуває 3 тис. північнокорейських військових, їхня кількість найближчим часом зросте до 12 тис.

Як повідомлялося, Рада Безпеки ООН зібралася для обговорення питання розгортання північнокорейських військових на фронті в Україні. Представник України Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що північнокорейські військові можуть розпочати безпосередню участь у бойових діях проти ЗСУ вже в листопаді.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських військових у війні проти України. За його словами, військові підрозділи з КНДР наразі розгорнуто у Курській області РФ.

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Теги: росія ЗСУ війна військові Північна Корея Україна Курщина

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