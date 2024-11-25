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Росія запроваджує штучний інтелект у дронах, аби обходити українську ППО

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Росія запроваджує штучний інтелект у дронах, аби обходити українську ППО
ЗМІ: За тиждень Росія встигає виготовляти «сотні» дронів
фото з відкритих джерел

У РФ хочуть створити «зграї безпілотників», за допомогою яких дрони типу Shahed координуватимуть між собою під час атаки

Росія намагається почати виготовляти дрони зі штучним інтелектом. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на українські військові джерела.

Росіяни намагаються запровадити штучний інтелект в дрони, щоб спробувати створити «зграї безпілотників», за допомогою яких безпілотники типу Shahed координуватимуть між собою під час атаки таким чином, щоб обходити українську протиповітряну оборону.

Однак незрозуміло, наскільки ефективною може бути ця технологія, пише The Guardian. Видання також зазначає, не уточнюючи конкретні цифри, що за тиждень Росія встигає виготовляти «сотні» дронів.

Нагадаємо, у ніч проти 22 листопада Росія вперше атакувала Суми «Шахедами», які були споряджені шрапнеллю. Про це повідомив очільник ОВА Артем Артюх Суспільному.

«Ця зброя застосовується для знищення людей, а не для знищення об'єктів. В Сумах це вперше», – йдеться у повідомленні.

Також на Херсонщині двоє цивільних людей загинули внаслідок дронової атаки. Про це повідомляють на сторінці Херсонської обласної прокуратури в соцмережах.

За даними слідства, 17 листопада російські військові вкотре скинули вибухівку з дрона на цивільний автомобіль у Херсоні. Водій отримав травми, несумісні з життям. Його особу наразі встановлюють.

Також у цей день, близько 11:00, військові армії РФ скинули вибухівку з дрона в Антонівці. Внаслідок вибуху снаряда загинула 51-річна жінка, яка перебувала на вулиці.

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Теги: безпілотник дрон штучний інтелект військові росія

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