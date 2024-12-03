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Окупанти значно збільшили виробництво дронів-камікадзе, проте Україна знайшла вихід – ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Окупанти значно збільшили виробництво дронів-камікадзе, проте Україна знайшла вихід – ISW
РФ має намір послабити протиповітряну оборону України та виявити мобільні вогневі групи
фото з відкритих джерел

Частина «Шахедів» не досягає цілей через втручання РЕБ

Збільшення російського внутрішнього виробництва безпілотників типу «Шахед» дозволило Росії збільшити кількість дронів, які вона використовує для атак по Україні. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

«Росія використовує своє домашнє виробництво безпілотників типу «Шахед», щоб збільшити кількість дронів, які вона запускає в Україні. Ця динаміка відображена в складі пакетів ударів, які Росія запустила по Україні в період з жовтня по листопад 2024 року, оскільки російські сили стали частіше запускати від 80 до 100 (або більше) безпілотних літальних апаратів «Шахед» і приманок як частину своїх більших ударні пакети», – йдеться в повідомленні.

Проте зазначається, що Україна знайшла вихід: ефективно відповідати на російські атаки дозволяють українські інновації в радіоелектронній боротьбі (РЕБ).

Аналітики припускають, що РФ так часто атакує Україну (у тому числі безпілотниками-приманками), щоб послабити її протиповітряну оборону та виявити мобільні вогневі групи.

«Однак, схоже, Україна реагує на цей приплив дронів Shahed тим же. Кількість безпілотних літальних апаратів «Шахед» або приманок, які, як повідомляється, «втрачені» (не досягають цілей) через втручання українських РЕБ значно зросла протягом жовтня та листопада 2024 року», – кажуть в ISW.

Нагадаємо, триває 1014 день повномасштабної війни. Протягом минулої доби російські загарбники завдали по території України один ракетний та 25 авіаційних ударів, застосувавши одну керовану ракету та 36 КАБів. Крім цього, росіяни залучили для ураження 717 дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Сьогодні окупанти атакували «Шахедами» Тернопіль, є влучання.

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Теги: ISW системи ППО Україна росія окупанти війна безпілотник

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