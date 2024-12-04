Втрати ворога станом на 4 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1670 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 4 грудня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 4 грудня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 4 грудня втратила:

особового складу – близько 747370 (+1670) осіб,

танків – 9493 (+7) од,

бойових броньованих машин – 19450 (+31) од,

артилерійських систем – 21002 (+26) од,

РСЗВ – 1253 (+0) од,

засоби ППО – 1020 (+1) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19946 (+29),

крилаті ракети – 2855 (+0),

кораблі/катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 30746 (+80) од,

спеціальна техніка – 3628 (+1).

Втрати РФ станом на 4 грудня Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 4 грудня:

у Чорному морі чотири ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

у Середземному морі шість ворожих кораблів, чотири з них є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 41 ракети.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – вісім суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – п’ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 4 грудня Військово-морські сили ЗСУ

Нагадаємо, триває 1015-й день війни. Упродовж минулої доби країна-агресорка РФ завдала 42 авіаудари, скинувши при цьому 47 КАБів. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 650 дронів-камікадзе та здійснили майже 4000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Загалом від початку минулої доби відбулося 180 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.