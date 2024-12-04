Втрати ворога станом на 4 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1670 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 4 грудня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 4 грудня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 4 грудня втратила:
- особового складу – близько 747370 (+1670) осіб,
- танків – 9493 (+7) од,
- бойових броньованих машин – 19450 (+31) од,
- артилерійських систем – 21002 (+26) од,
- РСЗВ – 1253 (+0) од,
- засоби ППО – 1020 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19946 (+29),
- крилаті ракети – 2855 (+0),
- кораблі/катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30746 (+80) од,
- спеціальна техніка – 3628 (+1).
Активність флоту окупантів станом на 4 грудня:
- у Чорному морі чотири ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі шість ворожих кораблів, чотири з них є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 41 ракети.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – вісім суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – п’ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1015-й день війни. Упродовж минулої доби країна-агресорка РФ завдала 42 авіаудари, скинувши при цьому 47 КАБів. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 650 дронів-камікадзе та здійснили майже 4000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Загалом від початку минулої доби відбулося 180 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
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