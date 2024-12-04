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Втрати ворога станом на 4 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 4 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабної війни РФ втратила в Україні 9493 танки
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1670 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 4 грудня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 4 грудня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 4 грудня втратила:

  • особового складу – близько 747370 (+1670) осіб,
  • танків – 9493 (+7) од,
  • бойових броньованих машин – 19450 (+31) од,
  • артилерійських систем – 21002 (+26) од,
  • РСЗВ – 1253 (+0) од,
  • засоби ППО – 1020 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19946 (+29),
  • крилаті ракети – 2855 (+0),
  • кораблі/катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30746 (+80) од,
  • спеціальна техніка – 3628 (+1).
Втрати РФ станом на 4 грудня
Втрати РФ станом на 4 грудня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 4 грудня:

  • у Чорному морі чотири ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі шість ворожих кораблів, чотири з них є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 41 ракети.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – вісім суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – п’ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 4 грудня
Активність флоту окупантів станом на 4 грудня
Військово-морські сили ЗСУ

Нагадаємо, триває 1015-й день війни. Упродовж минулої доби країна-агресорка РФ завдала 42 авіаудари, скинувши при цьому 47 КАБів. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 650 дронів-камікадзе та здійснили майже 4000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Загалом від початку минулої доби відбулося 180 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

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Теги: ЗСУ окупанти війна росія море Чорне море Азовське море флот флот РФ втрати Генштаб

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