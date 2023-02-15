Головна Київ Новини
search button user button menu button

Завтра на Київщині лунатимуть вибухи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Завтра на Київщині лунатимуть вибухи
фото ілюстративне

Вибухи будуть пов'язані з технологічними процесами

Завтра, 16 лютого, у Білоцерківському районі Київської області буде проведення вибухових робіт в Шамраївському родовищі гранітів. Про це повідомляє пресслужба Київської ОВА.

«У Білоцерківському районі пройдуть вибухові роботи. Вони пов'язані з технологічними процесами», – йдеться в повідомленні.

Мешканців навколишніх населених пунктів просять із розумінням поставитися до ситуації та зберігати спокій.

Нагадаємо, сьогодні у небі над Києвом було зафіксовано шість повітряних куль ворога. Всіх їх було збито.

До слова, триває 357-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник, попри значні втрати, не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, для чого суттєво продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Теги: вибух Київщина війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворожі об'єкти над Київщиною: розвідка пояснила, що вивідують росіяни
Ворожі об'єкти над Київщиною: розвідка пояснила, що вивідують росіяни
Сьогодні, 14:31
Трюдо: «Безпека канадців є нашим пріоритетом номер один, і тому я прийняв рішення збити цей об’єкт»
Міг запустити Китай чи Росія: Канада вивчає збитий невідомий об'єкт
12 лютого, 22:09
Противник наступає на п’ятьох напрямках
Противник наступає на п’ятьох напрямках
Сьогодні, 18:33

Новини

Завтра на Київщині лунатимуть вибухи
Завтра на Київщині лунатимуть вибухи
Мікробіологи знайшли спосіб зберегти пошкоджені фрески Софії Київської
Мікробіологи знайшли спосіб зберегти пошкоджені фрески Софії Київської
Колишній офіс «Мегабанку» в центрі Києва виставлено на продаж
Колишній офіс «Мегабанку» в центрі Києва виставлено на продаж
У небі над Києвом було виявлено шість ворожих цілей: деталі
У небі над Києвом було виявлено шість ворожих цілей: деталі
У небі над столицею виявлено ворожу повітряну ціль
У небі над столицею виявлено ворожу повітряну ціль
ЗСУ пояснили, навіщо росіяни запустили повітряну кулю над Київщиною
ЗСУ пояснили, навіщо росіяни запустили повітряну кулю над Київщиною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Рятуйся хто може. Чому США, Канада і Франція закликали своїх громадян покинути Росію та Білорусь
15K
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
«Білий квиток» не є підставою для звільнення від мобілізації – роз’яснення експертів
13K
Дуже логічно: Німеччина оголосила умови надання Україні винищувачів
12K
Захисники знищили російський «Солнцепьок»: феєричне відео
12K
ЗСУ перетворили «винищувач Пригожина» на брухт (відео)

Новини

В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
Сьогодні, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
Сьогодні, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
Вчора, 16:38
Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
Вчора, 07:33
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
13 лютого, 18:50
Працевлаштування українців у Польщі: оприлюднено втішну статистику
13 лютого, 17:07

Прес-релізи

Підтримка ЗСУ. Звітує Фонд Порошенка
Підтримка ЗСУ. Звітує Фонд Порошенка
15 лютого, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту