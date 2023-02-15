Завтра на Київщині лунатимуть вибухи

Вибухи будуть пов'язані з технологічними процесами

Завтра, 16 лютого, у Білоцерківському районі Київської області буде проведення вибухових робіт в Шамраївському родовищі гранітів. Про це повідомляє пресслужба Київської ОВА.

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«У Білоцерківському районі пройдуть вибухові роботи. Вони пов'язані з технологічними процесами», – йдеться в повідомленні.

Мешканців навколишніх населених пунктів просять із розумінням поставитися до ситуації та зберігати спокій.

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Нагадаємо, сьогодні у небі над Києвом було зафіксовано шість повітряних куль ворога. Всіх їх було збито.

До слова, триває 357-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник, попри значні втрати, не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, для чого суттєво продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.