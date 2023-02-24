Кличко нагадав, якими були перші дні війни в столиці (відео)

Критична інфраструктура міста працювала попри обстріли та реальну загрозу вуличних боїв

Мер Києва Віталій Кличко у річницю початку широмасштабного наступу росії на Україну опублікував відео, аби нагадати, якими були тижні перед широкомасштабним наступом та перші дні війни.

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«Рік ми живемо у новій реальності. Трагічній і психологічно виснажливій. Але ми боремося, віримо в себе і в свою країну. Тому все подолаємо і переможемо, – зазначив мер столиці. – Рік тому розв’язання росією цієї варварської війни більшості українців здавалося нереальним. Але столиця готувалась до можливого наступу. Добровольці, які стали до лав територіальної оборони, наші військові допомогли захистити і втримати столицю.

Критична інфраструктура міста працювала попри обстріли та реальну загрозу вуличних боїв. Лікарні приймали поранених з передмість, де точились запеклі бої. Працювали продуктові магазини та комунальні аптеки. Бізнес та небайдужі кияни надавали підтримку тим, хто її потребував», – підкреслив Віталій Кличко.

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Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, у Києві проходять заходи до дня повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Президент Володимир Зеленський на площі перед Софією вручає нагороди українським воїнам.